Вижте мъжкото хоро на Богоявление в р. Тунджа ВИДЕО

Итази година на днешния празник Богоявление, в Калофер беше спазена традицията мъже облечени в народни носии да се съберат на хоро във водите на река Тунджа. След литургията в църквата "Свети Архангел Михаил", под звуците на тъпани и гайди, те влязоха в реката като ритуалът отново предизвика интереса на хора от цялата страна.

"Емоцията води всичко. Невероятен е празникът. Няма друг такъв. Пожелаваме си само здраве, другото ще нагласим. Като майка на двама сина много вълнуващо изживяване. Просто сълзите са в очите ми. Надявам се да най-вече да сме здрави и да се раждат много деца", коментираха хора, които наблюдаваха събитието.

Кръстът хвърлен във водите на Тунджа беше предаден в ръцете на най-младия участник в хорото - Антон Алексиев, на година и половина. След това беше предаден на свещеника - отец Димитрий, който благослови всички присъстващи и ги поздрави за празника.