Орбан: Унгария няма да напусне ЕС, той сам ще се разпадне

Унгарският премиер Виктор Орбан прогнозира, че Европейският съюз "ще се разпадне сам" поради "хаос в ръководството" и заяви, че Брюксел има за цел да отреже Унгария от руските енергийни доставки, цитира от Euronews.

На пресконференция в понеделник, Орбан отхвърли възможността Унгария да напусне ЕС, заявявайки, че страната не е с необходимия размер, за да вземе подобно решение. Той обаче подчерта, че бъдещето на Унгария е в блока и НАТО, но със "суверенна външна и икономическа политика".

Той заяви: "Членството в ЕС е важна възможност, но ако се зациклим в този единствен блок, ще изпием сока. Логично е да имаме възможно най-добрите отношения с всички блокове, включително Америка, Русия, Китай, арабския свят и турския свят."

По отношение на енергийната политика Орбан заяви, че Брюксел има за цел да отреже Унгария от доставките на руски петрол и газ.

Той каза, че правителството се защитава чрез съдебни действия срещу Европейската комисия, като същевременно политически се противопоставя на регламентите на ЕС, надявайки се санкциите да бъдат отменени до 2027 г., когато войната приключи.

Орбан също заяви, че Унгария няма да предостави финансова подкрепа на Украйна, заявявайки: "Имаме пари, ако не ги дадем на другите, така че не даваме парите си на Украйна".

"Ние също не им даваме заем, защото всички знаят, че украинците няма да го върнат", добави той.

Унгария е основната пречка за военната и финансовата подкрепа на ЕС за Украйна след пълномащабното нахлуване на Русия в началото на 2022 г., принуждавайки 27-членния блок да намери заобиколни решения, за да заобиколи ветото на Будапеща.

По отношение на миграцията Орбан заяви, че Унгария няма да приеме Брюксел да диктува "с кого трябва да живеем", отхвърляйки регламент на ЕС, който трябва да бъде приет през юни, изискващ от държавите членки да приемат 350 души и да обработят над 20 000 заявления.

Унгария отказа да участва в схемите на ЕС за убежище и изгради гранични огради, за да не допуска мигранти, което доведе до продължаващи съдебни битки и размяна на остри критики с Брюксел.

На въпрос за съобщеното финансово споразумение с Тръмп, Орбан потвърди: "Помолих за него, съгласихме се, че ще има такова."

Тръмп отрече предишните твърдения на Орбан за подобно споразумение, като заяви пред Politico през ноември: "Не съм му обещавал нищо подобно, но той ме помоли много."

Междувременно унгарският премиер заяви, че подробностите за "отбранителния щит" ​​все още се разработват, добавяйки, че Унгария се нуждае от "някакъв вид защитен щит" ​​от Първата световна война насам и "не може да разчита на Брюксел".

