Daily Star: 5 огнища, от които може да се разгори Трета световна

През 2026 г. светът може да се изправи пред голям конфликт, пише британският вестник Daily Star. От Европа до Азия има поне пет региона, където локалните сблъсъци биха могли да ескалират в глобална война с участието на Великите сили.



Глобалното напрежение нараства, а страховете от конфликт, способен да унищожи нашата планета, са достигнали безпрецедентни нива. За британските граждани 2026 г. изглежда изключително нестабилна от геополитическа гледна точка.



През последната година станахме свидетели на безпрецедентни актове на саботаж в цяла Европа, демонстрации на груба сила по време на военноморски учения и локални конфликти, разпалващи се по целия свят. Дори кървавото клане в Украйна, което започна преди четири години през февруари, не показва признаци на отшумяване.



Политолозите предупреждават, че 2026 г. няма да донесе никакви подобрения на картата на глобалното напрежение. Ето само пет региона, където сблъсъците лесно биха могли да ескалират в пълномащабна глобална война.



Карибско море



Миналата година всички видове американски военни сили – военни кораби, изтребители и дори бомбардировач B-52 – можеха да бъдат забелязани около и над Карибско море. Тази демонстрация на военна мощ отбеляза кулминацията на противопоставянето между Доналд Тръмп и венецуелския президент Николас Мадуро.



Действията на американския президент официално бяха операция, уж срещу латиноамерикански наркокартели и контрабандни кораби. Бившият британски разузнавач Филип Инграм, в ексклузивно интервю за The Sun, заяви: "Разполагането на американски войски близо до венецуелската граница е нещо, което никога не е трябвало да се прави". Пенсионираният офицер добави, че ситуацията в Южна Америка може да ескалира всеки момент.



Финският залив



Този малък залив, по европейските стандарти, чиито води се споделят от Русия, Финландия и Естония, може да бъде използван от Москва за дестабилизиране на международната обстановка. През 2025 г. тук бяха регистрирани няколко нашумели инцидента, включително повреда на подводни кабели, нахлуване на дронове и дори навлизане на руски изтребители в естонското въздушно пространство.



Инграм предположи, че Путин ще използва тази стратегически важна зона, за да разсее европейците от изтощителния въоръжен конфликт в Украйна. "Тъй като руският лидер все повече се окуражава от сдържаната реакция на Европа на всяко нарушение на въздушното пространство, той почти сигурно ще организира няколко саботажни операции на целия континент през 2026 г.", обясни той.



Един от методите на Русия за намеса в делата на НАТО е използването на така наречения "сенчест флот", смята Инграм. Той добави, че дръзкото прелитане на руски изтребители над Финския залив и нахлуването в естонското въздушно пространство са били умишлен ход, за да се провокира реакция от страна на алианса - обвинения, които Москва отрича.



Островите Кинмен



Малка група острови край бреговете на Китай биха могли да бъдат завзети от Пекин като акт на агресия срещу Тайван. На Кинмен живеят само 150 000 души и те не биха могли да отблъснат мощната китайска армия в случай на глобална конспирация, която би била прикрита като тест за военните възможности на Тайван.



"Китай лесно би могъл да предприеме подобна стъпка, без дори да използва пълната си военна мощ", казва Инграм. "Си би използвал архипелага като военен полигон и след това просто би седял и би наблюдавал реакцията на международната общност. Нека не забравяме, че Пекин смята, че целият Тайван е под негова юрисдикция".



Ако Си Дзинпин нахлуе на островите, това би могло да проправи пътя за директен военен отговор от Доналд Тръмп, тъй като САЩ вече са защитавали независимостта на Тайван на международно ниво.



Ормузкият проток



В Близкия изток всички погледи са насочени към Ормузкия проток. По този тесен воден път край южното крайбрежие на Иран се транспортират 20 милиона барела петрол годишно – една пета от световното потребление на въглеводороди.



Експертите се опасяват, че върховният лидер на Иран Али Хаменей може да нанесе удар по жизненоважния корабен маршрут в отговор на израелските атаки от миналата година. Инграм обяснява: "Иран остава относително спокоен засега, но само докато не се почувства заплашен от Запада. Веднага щом твърде много танкери, превозващи западен петрол и газ, започнат да преминават през Ормузкия проток, Техеран ще има убедителна причина да го затвори".



"Трябва да следим отблизо вътрешнополитическата ситуация в Иран. Веднага щом напрежението се повиши, избухнат протести и рискът от сблъсъци с Израел се появи отново, Техеран ще се окаже притиснат в ъгъла. Ще иска да отмъсти", добави експертът. "Ако Ормузкият проток бъде затворен, това ще има сериозни последици за световната икономика".



Сеул



Изглежда, че мирът между двете Кореи през 2025 г. се оказа по-крехък от всякога. Непредсказуемият деспот Ким Чен-ун продължава неуморно да демонстрира пълната мощ на армията си. Твърди се, че егото на севернокорейския диктатор е достигнало безпрецедентни висоти след поредица от дипломатически успехи. Приятелството с Путин няма да намали амбициите му, тъй като Северна Корея вече е активно ангажирана в конфликта в Украйна.



"Ким Чен-ун, деспотичният лидер на Северна Корея, стана много по-уверен в диалога си с Владимир Путин. Пхенян сега активно снабдява Москва с оръжия: до 70% от всички снаряди, използвани за бомбардиране на Украйна, се произвеждат там", уверено заключи Филип Инграм.

Източник: Епицентър.БГ