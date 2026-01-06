  • Instagram
20-годишният син на Рамзан Кадиров е назначен за вицепремиер на Чечня

 Министерство Чеченской Республики по делам молодежи
Рамзан Кадиров назначи своя 20-годишен син Ахмат Кадиров за изпълняващ длъжността вицепремиер на Чеченската република. Обявлението беше публикувано от чеченския лидер в неговия канал в Telegram, предава News.bg.

Ахмат ще продължи да изпълнява функциите си на министър на физическата култура и спорта, пост, който заема от 2024 г., когато беше на 18 години. От зимата на 2024 г. той също така изпълнява и задълженията на министър по въпросите на младежта в републиката.

Рамзан Кадиров обяви още назначаването на друг вицепремиер - настоящия министър на националната политика, външните отношения, печата и информацията Ахмед Дудаев.

Новината идва на фона на спекулации за здравословното състояние на чеченския лидер. През 2024 г. изданието в изгнание Novaya Gazeta Europe съобщи, че Кадиров страда от сериозно заболяване - анкреатична некроза, като според публикацията Кремъл е работил за прикриване на състоянието му. Миналата седмица същото издание твърди, че Кадиров е бил хоспитализиран по спешност на 25 декември в Москва, непосредствено преди годишното заседание на Държавния съвет, председателствано от президента Владимир Путин.

Според източници той едва е бил стабилизиран и след това се е върнал в Чечения, без да се появява публично.

Самият Рамзан Кадиров отрича слуховете за влошено здраве. В събота той публикува видео в официалния си канал в Telegram от откриването на ислямско училище. На кадрите обаче лидерът не говори и се вижда, че използва бастун.


