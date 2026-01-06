Коалицията на желаещите: Гаранциите за сигурността на Украйна ще включват обвързващи ангажименти

Гаранциите за сигурността на Украйна ще включват „обвързващи ангажименти за подкрепа на Украйна с цел възстановяване на мира в случай на бъдещо въоръжено нападение от страна на Русия“, се посочва в чернова на заключителна декларация, представена днес от „Коалицията на желаещите“ на среща на върха в Париж днес, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Тези ангажименти могат да включват използване на военна способности, разузнавателна и логистична подкрепа, дипломатически инициативи, налагане на допълнителни санкции“, се казва в проектокомюникето, видяно от Ройтерс, което все още се нуждае от одобрение на лидерската среща на Коалицията в Елисейския дворец по-късно днес.

Специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уиткоф, и неговият зет Джаред Къшнър пристигнаха в Париж за днешния форум.

Украинският президент Володимир Зеленски също ще вземе участие в срещата във френската столица, като част от по-широките усилия за изработване на обща украинска, европейска и американска позиция, която след това да бъде представена на Русия.

Преговорите за прекратяване на вече почти четиригодишния конфликт се ускориха от ноември. Въпреки това, има малко признаци, че Русия би била склонна да приеме настоящите предложения, като въпросът за територията остава основна пречка за преговорите, а сраженията между двете страни не показват признаци на затихване.

Досега много от военните ангажименти, дадени в рамките на процеса на планиране на действията на Коалицията, бяха доста мъгляви и неопределени, отбелязва агенцията.

Високопоставен европейски представител заяви, че има надежда, че укрепването на коалиционните гаранции ще спомогне и за уплътняване на ангажиментите на САЩ, очертани само в общи линии в двустранните дискусии с Украйна.

Във вечерното си обръщение към нацията в неделя Зеленски заяви, че срещите в Европа трябва да се превърнат в още един принос към отбраната на Украйна и да подпомогнат усилията за прекратяване на войната.

„Украйна ще се подготви и за двата сценария: дипломатическо решение, към което се стремим, или продължаване на активната отбрана, ако натискът от партньорите върху Русия се окаже недостатъчен. Украйна иска мир“, заяви украинският президент.