Без никакъв мотив: Нападение с нож в центъра на София
Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 36-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на друг мъж по хулигански подбуди.
Събраните до момента доказателства сочат, че в неделя, около 20:30 часа на площада пред Народен театър „Иван Вазов“ в София, обвиняемият е нанесъл удар с нож в дланта на жертвата.
Деянието е извършено по хулигански подбуди – на публично място, при липса на личен мотив, без обвиняемият да е предизвикан. Той е демонстрирал безнаказаност и пренебрежение на установените правила, закрилящи добрите нрави в обществото и телесната неприкосновеност.
Обвиняемият е осъждан. С постановление на прокурор, той е задържан за срок до 72 часа.
Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.