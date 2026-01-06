  • Instagram
Без никакъв мотив: Нападение с нож в центъра на София

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 36-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на друг мъж по хулигански подбуди.

Събраните до момента доказателства сочат, че в неделя, около 20:30 часа на площада пред Народен театър „Иван Вазов“ в София, обвиняемият е нанесъл удар с нож в дланта на жертвата.

Деянието е извършено по хулигански подбуди – на публично място, при липса на личен мотив, без обвиняемият да е предизвикан. Той е демонстрирал безнаказаност и пренебрежение на установените правила, закрилящи добрите нрави в обществото и телесната неприкосновеност.

Обвиняемият е осъждан. С постановление на прокурор, той е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

