Евролидерите със съвместно изявление за Гренландия

Гренландия принадлежи на своя народ, заявяват европейските лидери в съвместно изявление.

Ето какво казват те:

Арктическата сигурност остава ключов приоритет за Европа и е от решаващо значение за международната и трансатлантическата сигурност.

НАТО ясно заяви, че Арктическият регион е приоритет и европейските съюзници активизират действията си.

Ние и много други съюзници увеличихме присъствието, дейностите и инвестициите си, за да поддържаме Арктика безопасна и да възпираме противниците.

Кралство Дания - включително Гренландия - е част от НАТО.

Следователно сигурността в Арктика трябва да бъде постигната колективно, съвместно със съюзниците от НАТО, включително Съединените щати, чрез спазване на принципите на Устава на ООН, включително суверенитет, териториална цялост и неприкосновеност на границите.

Това са универсални принципи и ние няма да спрем да ги защитаваме.

Съединените щати са важен партньор в това начинание, като съюзник на НАТО и чрез споразумението за отбрана между Кралство Дания и Съединените щати от 1951 г.

Гренландия принадлежи на своя народ. Дания и Гренландия, и само те, са тези, които трябва да решават въпросите, отнасящи се до Дания и Гренландия, се посочва в края на изявлението на европейските лидери.

Две причини, поради които Тръмп може да иска Гренландия

Предупреждението на Доналд Тръмп към Гренландия, че иска да завземе територията, е само поредното му изявление.

Той непрекъснато говори за острова още от първия си мандат, припомня Sky News.

Има много силна съпротива от Дания - която притежава земята - и това със сигурност би обезпокоило съюзниците.

Ето две възможни причини за коментарите на Тръмп...

Национална сигурност

Гренландия е най-големият остров в света и полуавтономна територия на Дания. С население от 57 000 души, тя е част от Дания от 600 години.

Освен това е член-основател на НАТО и дом на голяма американска военна база.

Разположен в Северния полярен кръг между САЩ, Русия и Европа, островът предлага уникално геополитическо предимство, към което САЩ се стремят повече от 150 години.

Това е още по-ценно, тъй като Арктика се отваря повече за корабоплаване и търговия.

Идеята за закупуване на Гренландия не е нова за Тръмп, който я повдигна като възможност по време на първия си мандат. Но оттогава той неведнъж е повтарял ползите, които това би могло да има за националната сигурност на САЩ.

Природни ресурси

Освен местоположението си, Гренландия притежава богати находища на различни природни ресурси.

Вътре в острова са заключени ценни редкоземни минерали, необходими за телекомуникациите, както и уран, милиарди неизползвани барели петрол и огромни запаси от природен газ, които преди бяха недостъпни, но стават все по-недостъпни.

Много от същите минерали в момента се доставят предимно от Китай, така че други страни като САЩ са заинтересовани да се възползват от наличните ресурси по-близо до дома.

Заплахата на САЩ е "безсмислена" - ето какво каза датският премиер за забележките на Тръмп за Гренландия

Датският премиер Мете Фредериксен публикува изявление в отговор на предишната заплаха на Тръмп, в което се казва: "Няма абсолютно никакъв смисъл да се говори за необходимостта Съединените щати да превземат Гренландия".

Тя добави: "САЩ нямат право да анексират нито една от трите нации в датското кралство".

"Затова силно призовавам Съединените щати да спрат заплахите срещу исторически близък съюзник и срещу друга държава и друг народ, които много ясно заявиха, че не са за продажба".