Костадин Ангелов осъди Стойчо Кацаров и на втора инстанция

Осъдих Стойчо Кацаров и на втора инстанция.Клеветите му бяха наказани и от Апелативния съд - София. Това съобщи във фейсбук проф. Костадин Ангелов.



Пореден съдебен състав решава, че той е клеветник и думите му са лъжа.Ето и кратка част от мотивите на Апелативния съд:

“Мнозинството от настоящия състав приема, че внимателния и аналитичен разбор на процесните изявления, направени от ответника Кацаров,СЪЗДАВАТ ВНУШЕНИЕ, че ищецът Ангелов е осъществил състав на престъпление по служба, тъй като е поддържано от ответника, че лечебното заведение е доведено до финансова разруха поради некомпетентно осъществени управленчески функции от ищеца”,

„публично разпространеното изявление за извършено от дадено лице престъпление, съставлява изявление, съдържащо твърдение за осъществено престъпно деяние от това лице . . .

Когато това твърдение е невярно - когато лицето не е извършило престъплението, което му е приписано, то изявлението е клеветническо - опозоряващо доброто му име в обществото, накърняващо честта и достойнството му, т.е. противоправно”

“съдът, в своето мнозинство, приема,че ответникът е обективирал публични изказвания, които съставлява клеветническо изявление, което е вредоносно, тъй като е позорящо за името и честта на ищеца."

“Ето защо исковата претенция следва да бъде уважена в размер на 5000 лв., равняваща се на приблизително 8 минимални работни заплати”.