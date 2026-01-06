На Богоявление в Созопол: Кръстът беше разделен на две

На 6 януари 2026 г. Созопол по традиция отбеляза един от най-големите християнски празници – Богоявление с тържествени ритуали и изваждане на Светия кръст от водите на Черно море.

Централният плаж на града отново се изпълни с жители и гости, които станаха свидетели на символичния обред, носещ послание за вяра, пречистване и духовно обновление, разказва БНТ.

В ритуала по спасяването на Светия кръст тази година се включиха 21 участника на възраст от 9 до 57 години. Те се хвърлиха в студените януарски води с вяра и решителност, а по традиция в Созопол кръстът се разделя на две от първия уловил го и останалите смелчаци се хвърлят отново за втората половина на кръста.

Тази година Светият кръст беше изваден от Йоан Генчев на 32 години от Созопол и от Стилиян Мирчев на 18 г. от Стара Загора.

Празничната служба и водосветът бяха отслужени от отец Димитър, който поздрави жителите и гостите на Созопол и отправи към тях думи за силата на вярата, смисъла на Богоявление и значението на духовното пречистване. След службата в църквата "Св. Георги" литийно шествие се отправи към Централния плаж за ритуала.Подчертавайки значението на традицията за духовния и културен живот на града, участниците в ритуала поздрави и Тихомир Янакиев - кмет на община Созопол, който награди всеки един от смелчаците с парична награда.

Ритуалът по изваждане на Светия кръст е неразделна част от празника Богоявление, който символизира кръщението на Иисус Христос в река Йордан и носи послание за обновление, надежда и единение.

И тази година Созопол показа, че традициите се пазят живи, когато се споделят с вяра и общностен дух.