Политическата криза в България спира наемането на войници

Политическата нестабилност в страната и липсата на нов държавен бюджет замразяват превъоръжаването на Българската армия. Това обяви министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов по време на традиционния водосвет на бойните знамена на Богоявление.

"Политическата криза, в която настъпваме, и удълженият бюджет налагат да се спре модернизацията на армията, докато не се приеме нов бюджет, и да се спре наемането на войници", заяви Атанас Запрянов. Според него, въпреки добрите резултати през 2025 година, настоящата финансова рамка не позволява поемането на нови дългосрочни ангажименти и плащания.

Към момента проектът за придобиване на нови трикоординатни радари, които са от съществено значение за работата на вече доставените изтребители F-16 Block 70, се намира в Народното събрание, но гласуването му е блокирано. Министърът уточни, че Националният план за модернизация е в Европейската комисия, като се очаква през февруари да бъде одобрено заемно споразумение за 3,261 милиарда лева.

"В условията на удължен бюджет не може да има заеми. Ще трябва да минат изборите и да има политически избрано правителство, което да утвърди това споразумение", допълни Атанас Запрянов.

Кадрови дефицит

Спирането на конкурсите за нови военнослужещи идва след успешната 2025 година, през която бяха назначени 1300 души и некомплектът в армията беше намален с 2%. Сега обаче секторът е принуден да изчака, което поставя под въпрос темпото на попълване на личния състав.

Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов подчерта, че целта остава до 2030 година Българската армия да заеме достойно място в регионалния баланс на силите. Той призова за "държавническо мислене", за да се намери механизъм проектите да продължат дори в условията на криза, посочвайки нестабилната обстановка в световен мащаб.