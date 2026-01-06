Миролюба Бенатова: Банки газят закона при обмяна на евро

безплатна обмяна на левове в евро, алармират потърпевши в първите дни след приемането на страната ни в еврозоната. Въпреки изричното изискване на "Закона за въвеждане на еврото", финансовите институции продължават да налагат такси и лимити, съобщи журналистът Миролюба Бенатова.

В ефира на Нова телевизия банкерът Левон Хампарцумян коментира сигналите за поголовни нарушения, като ги определи като "дребна работа". Думите му бяха изречени в отговор на въпрос на водещия Виктор Николаев относно неспазването на законовия регламент за безвъзмездна обмяна на валута в шестмесечния преходен период.



Според приетите правила, от 1 януари 2026 година всички банки и клонове на "Български пощи" са длъжни да обменят банкноти и монети от левове в евро по официалния курс от 1,95583 лева без абсолютно никакви такси. Това право на гражданите е гарантирано за период от 6 месеца – до 30 юни 2026 година.

"С такива приятели на еврото и закона за въвеждането му, врагове не му трябват", коментира Миролюба Бенатова. Тя припомни и други случаи от миналото, в които банковият сектор е демонстрирал липса на адекватна реакция, включително фалита на КТБ и трудностите при излъчване на материали за граждани, осъдили финансови институции.

Къде обмяната е гарантирана

Докато търговските банки търсят начини да запазят приходите си от комисиони, Българската народна банка (БНБ) остава единственото място, където обмяната е гарантирана без ограничения в количеството и без такси за неограничен период от време.

Националните централни банки на останалите 20 държави в еврозоната също се включиха в процеса, като обменят левове без такси до 2 март 2026 година. В България обаче напрежението по гишетата расте, тъй като хората се сблъскват с откази за обмяна на по-големи суми в брой без предварителна заявка от 3 работни дни – изискване, което банките прилагат дори за суми под законовия праг от 30 000 лева.