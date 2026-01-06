Методи Методиев: Опашките за евро са като при пандемията

Първите дни от въвеждането на еврото в България преминават при засилено напрежение и множество сигнали за нарушения, въпреки официалните уверения на властта за плавен преход. Заместник-министърът на финансите в оставка Методи Методиев призова гражданите да бъдат активни и да информират институциите при всеки случай на спекула или технически проблеми.

"Мога да кажа, че първите дни преминаха без съществени проблеми. Преходът от лева към евро се случва плавно и спокойно, както всички институции планираха" , заяви Методи Методиев в ефира на "bTV". Думите му обаче влизат в разрез с редица сигнали от страната.



Въпреки обещанията за безпроблемна обмяна на валута, в Шуменско бяха регистрирани случаи, при които клонове на "Български пощи" отказват да обменят левове в евро. Подобни затруднения бяха отчетени и с банкомати в Бургас. Според Методи Методиев пощите са "абсолютно добре заредени", а опашките пред клоновете били нормални и ги сравни със струпванията пред супермаркетите по време на ковид пандемията.

Данните от първия работен ден на 2026 година показват, че в страната са обменени около 3,5 милиона лева в евро. Националната агенция за приходите (НАП) и Комисията за защита на потребителите (КЗП) са извършили над 4000 проверки в периода между 1 и 5 януари, съобщи bTV Новините. Резултатът от тях е образуването на 275 административно наказателни преписки и издаването на 80 наказателни постановления за нарушения.



Основните оплаквания на гражданите са свързани с липсата на евро за ресто в търговските обекти и некоректно закръгляне на цените в полза на търговците. Заместник-министърът призна за съществуването на подобни случаи, като ги определи като "спорадични и от оперативен характер".

Методиев подчерта, че до края на месец януари 2026 година както българският лев, така и еврото остават в обращение. "Важното е да се знае, че след края на този месец ще оперираме само в евро" , напомни той. До края на юни гражданите могат да обменят валута безплатно във всички банкови клонове, а в Българската народна банка обмяната ще бъде възможна завинаги.