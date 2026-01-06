  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +15 / +17
Пловдив: +10 / +15
Варна: +12 / +18
Сандански: +12 / +12
Русе: +6 / +7
Добрич: +10 / +16
Видин: +3 / +3
Плевен: +3 / +6
Велико Търново: +2 / +7
Смолян: +6 / +6
Кюстендил: +8 / +9
Стара Загора: +10 / +11

Погребват Димитър Пенев в родното му Мировяне

  • Сподели в:
  • Viber
Погребват Димитър Пенев в родното му Мировяне
A A+ A++ A

Легендата на българския футбол Димитър Пенев ще бъде погребан днес в Мировяне, съобщи NOVA.

В понеделник на Националния стадион „Васил Левски“ се проведе поклонението пред треньор номер едно на 20 век.


Стратегът от Мировяне, както го наричаха всички, почина в събота на 80-годишна възраст. Хиляди от цяла България поднесоха цвята пред тленните му останки и се помолиха за душата му.

На националния стадион пристигна и голяма част от футболния елит на страната ни през годините. Сред плеядата звездни имена се отличиха тези на Христо Стоичков, Емил Костадинов, Красимир Балъков, Йордан Лечков, Димитър Бербатов и Мартин Петров.

В кариерата си като футболист Пенев има 13 трофея, като два пъти е обявяван на футболист номер едно на България. Най-големият му успех обаче идва като треньор на националната ни селекция, която Пенев извежда до бронзовите медали на "Мондиал`94".

#Димитър Пенев

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от In Memoriam
Последно от In Memoriam

Всички новини от In Memoriam »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите