Над 36% от левовете в обращение са изтеглени

Процесът по въвеждане на еврото преминава гладко, заяви Владимир Иванов, председател на Координационния център към механизма за еврото.

Над 36% от левовете в обращение вече са изтеглени от системата по данни на БНБ. Около 7% са нарушенията, установени от Националната агенция за приходите.

"Защо има потребители, на които им е отказано да обменят пари в банка, защото не са нейни клиенти" – това е един от въпросите, чийто отговор бе обещан след седмица, защото текат проверки.

"Няма как да няма проблеми. Въпросът е те да се решават бързо и да са в такава степен, че да не повлияят на тенденцията. Сега имаме положителна тенденция", заяви Владимир Иванов, който оглавява координационния център.

"В момента потребителската кошница е 101.70 лв. или 52 евро. Буквално е същото състоянието от 30 декември - почти без изменение. Що се касае до основните хранителни продукти, там имаме едно добро състояние на пазара на храни".

В конкретна марка апарати на таксиметрови автомобили е възникнал технически проблем с апаратите.

"Проблемът се решава, като всеки таксиметров автомобил с такъв апарат трябва да отиде в местен оторизиран сервис и за няколко минути устройството ще бъде коригирано безплатно. По данни на собственика на фирмата-производител, към момента са коригирани над 80% от апаратите".

В периода 1-5 януари Комисията за защита на потребителите е извършила 4000 проверки, издала е 275 административно-наказателни преписки, 70 наказателни постановления и е сключила 100 споразумения. Наложените санкции засега са с минимален размер, защото това са първи нарушения, посочи Иванов. Повечето от проверките са извършено съвместно с Националната агенция по приходите, уточни той.