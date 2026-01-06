  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +15 / +17
Пловдив: +10 / +15
Варна: +12 / +18
Сандански: +12 / +12
Русе: +6 / +7
Добрич: +10 / +16
Видин: +3 / +3
Плевен: +3 / +6
Велико Търново: +2 / +7
Смолян: +6 / +6
Кюстендил: +8 / +9
Стара Загора: +10 / +11

Над 36% от левовете в обращение са изтеглени

  • Сподели в:
  • Viber
Над 36% от левовете в обращение са изтеглени
A A+ A++ A

Процесът по въвеждане на еврото преминава гладко, заяви Владимир Иванов, председател на Координационния център към механизма за еврото.

Над 36% от левовете в обращение вече са изтеглени от системата по данни на БНБ. Около 7% са нарушенията, установени от Националната агенция за приходите.

"Защо има потребители, на които им е отказано да обменят пари в банка, защото не са нейни клиенти" – това е един от въпросите, чийто отговор бе обещан след седмица, защото текат проверки.

"Няма как да няма проблеми. Въпросът е те да се решават бързо и да са в такава степен, че да не повлияят на тенденцията. Сега имаме положителна тенденция", заяви Владимир Иванов, който оглавява координационния център.

"В момента потребителската кошница е 101.70 лв. или 52 евро. Буквално е същото състоянието от 30 декември - почти без изменение. Що се касае до основните хранителни продукти, там имаме едно добро състояние на пазара на храни".

По данни на БНБ над 36% от левовете в обращение вече са изтеглени от системата.

В конкретна марка апарати на таксиметрови автомобили е възникнал технически проблем с апаратите.

"Проблемът се решава, като всеки таксиметров автомобил с такъв апарат трябва да отиде в местен оторизиран сервис и за няколко минути устройството ще бъде коригирано безплатно. По данни на собственика на фирмата-производител, към момента са коригирани над 80% от апаратите".

В периода 1-5 януари Комисията за защита на потребителите е извършила 4000 проверки, издала е 275 административно-наказателни преписки, 70 наказателни постановления и е сключила 100 споразумения. Наложените санкции засега са с минимален размер, защото това са първи нарушения, посочи Иванов. Повечето от проверките са извършено съвместно с Националната агенция по приходите, уточни той.

#БНБ

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Финанси
Последно от Финанси

Всички новини от Финанси »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите