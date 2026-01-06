Успешен старт през 2026 за Григор Димитров със солидна победа

Най-добрият български тенисист Григор Димитров стартира успешно годината със солидна победа в първия кръг на ATP 250 турнира в Бризбейн. Той надигра категорично испанеца Пабло Кареньо Буста с 2:0 сета (6:3, 6:2) и се класира за втория етап на надпреварата, предаде gong.bg.

Димитров е двукратен победител в турнира в Бризбейн и ще се опита да се превърне в първия тенисист, печелил надпреварата три пъти.

Двубоят започна с добър гейм в полза на Григор Димитров, който обаче загуби втория на 0. В третия гейм Димитров загатна за потенциала си с няколко отлични разигравания на мрежата, които му помогнаха да обърне нещата в своя полза и да спечели частта с първия си ас. Гигор поведе с 3:2 след солиден сервис-гейм, който бе спечелен от българина без да позволи на своя противник да запише точка.

При 15:15 в следващия гейм дойде и едно от най-интересните разигравания в срещата. Димитров успя да направи фантастичен лоб, който испанецът върна с удар през краката си, но топката не попадна в очертанията на полето. Веднага след това дойде и първата възможност за пробив в мача на сметката на българина, която Димитров не пропиля. Българинът успя да затвърди пробива си и да вкара в мача изцяло под свой контрол. Родният тенисист показа много силен втори сервис, който определено затрудняваше испанския му съперник.

Кареньо Буста показа характер и успя да спечели подаването си на 0 и да намали пасива си при геймовете до 3:5. Димитров стигна до три сетбола, като първата възможност бе пропусната след първа двойна грешка. Нищо обаче не успя да спре Григор при следващия сервис, който се оказа непосилен за Буста.

Втори сет

Една от най-красивите точки в мача дойде за 40:15 в полза на Димитров в началото на втория сет. След най-дългото разиграване до този момент, българинът успя да го спечели с великолепен къс удар, на който Кареньо Буста не намери отговор. Димитров пропусна първата възможност за ранен пробив във втория сет, но след това успя и поведе в резултата.

Григор не срещна никакви трудности при своя сервис-гейм и не позволи нито една точка на своя противник.

В третата част на втория сет, Димитров поведе с 30:0, но след две непредизвикани грешки, испанецът изравни за 30:30. Димитров отново поведе и се доближи до втори пробив в сета, с отличен удар по диагонала, който хвана неподготвен Буста. Последва дълго разиграване, в което Григор показа характер и великолепна игра с бекхенд, за да затвори гейма в своя полза. Испанецът бе много близо да върне пробива, но Димитров съумя да обърне нещата в своя полза и да спечели подаването си за 4:0. Испанецът все пак стигна до спечелване на първия си гейм във втория сет, който бе белязан от няколко изключителни разигравания, в които двамата тенисисти показаха завидни умения на мрежата.

Последва безпроблемен гейм за Димитров, спечелен на 0, а след това испанецът спечели подаването си и остана в мача. Григор стигна до два мачбола, като успя да спечели още първия от тях и по този начин да стартира успешно 2026 година.