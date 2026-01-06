Доц. Ангел Кунчев: Грипът вече е тук

България вече се намира в активната фаза на разпространение на грипа, като вирусът „направо е влязъл“ в страната, а не е просто на прага. Това обяви главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев в ефира на БНР. Според него първата пълна работна седмица на януари ще даде яснота кои региони ще поведат по брой заболели, но основният натиск се очаква в края на месеца.

"Изненада няма", коментира доц. Ангел Кунчев в предаването "Хоризонт до обед". Той уточни, че поради по-ранното начало на сезона разпространението на заразата е съвпаднало с масовите събирания по време на празниците. Въпреки това здравният инспектор определи като илюзия идеята, че събитията е трябвало да бъдат отменяни заради епидемичната обстановка.

Основният риск през този сезон идва от щама H3N2, който според доц. Ангел Кунчев притежава мощен потенциал да измести всички останали циркулиращи вируси. Вариантът се отличава с внезапно начало и типична клинична картина, при която пациентите разбират, че са болни буквално за часове.

Нетипично топлото време за януари допълнително ускорява разпространението на вируса, макар климатичните промени да влияят повече върху интензивността, отколкото върху самата посока на грипната вълна.

Здравните власти съветват гражданите да разполагат с противовирусни препарати в домашни условия. Ключов фактор за справяне с болестта е навременният прием, който според специалиста може значително да облекчи или дори да прекъсне развитието на симптомите.

Прогнозите сочат, че втората половина на януари ще бъде критична за повечето области в страната. Дотогава институциите ще следят динамиката на заболеваемостта, за да преценят необходимостта от допълнителни мерки в най-засегнатите региони.