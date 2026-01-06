Българите обмениха 3,5 милиона лева за ден

Българите са обменили близо 3,5 милиона лева в единната европейска валута само в рамките на първия работен ден на 2026 година. Въпреки официалните уверения за спокоен процес, контролните органи вече са установили стотици нарушения при превалутирането в търговската мрежа.

Към 6 януари 12:11 часа, ситуацията на пазара се определя от държавата като "нормална", но данните разкриват мащабна вълна от проверки. Между 1 и 5 януари Националната агенция за приходите (НАП) и Комисията за защита на потребителите (КЗП) са извършили над 4000 инспекции. В резултат на тях са образувани 275 административно-наказателни преписки.

Държавата стартира наказателна офанзива, като предстоят по 300 проверки на ден до края на седмицата. Под лупа ще бъдат поставени основно обекти от сектора на услугите – малки хранителни магазини, фризьорски салони, козметични студиа и фитнес зали.

"Наложените санкции досега са в минимален размер, тъй като това са първи нарушения", информира Владимир Иванов, председател на Координационния център към Механизма за еврото, по време на брифинг в Министерски съвет. Според него процесът върви в пълен противовес на песимистичните прогнози от края на 2025 година.

Рискови зони в курортите

От 8 януари фокусът на проверките се премества към зимните курорти, където инспекторите ще следят за незаконно закръгляне на цените. Контрол ще има и върху платените паркинги и езиковите школи.

Данните на Българската народна банка показват, че 36,3% от левовете в обращение вече са изтеглени. Очаква се основната част от наличните пари да бъде извадена от пазара до края на месец март. Владимир Иванов призова гражданите да избягват "улични възможности" за обмяна, за да не станат жертва на престъпления, и да използват единствено търговските банки и "Български пощи".