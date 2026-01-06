Започва изплащането на първите пенсии в евро
От утре, 7 януари, започва изплащането на пенсиите, като процесът ще продължи до 20 януари. Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ) на сайта си.
Януарските пенсии ще бъдат първите, които се изплащат в евро. Преводите по банковите сметки на пенсионерите, които получават парите си по този начин, също ще бъдат извършени утре.
Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 15 януари.
Още по темата:
- » Изплащат първите пенсии в евро от 7 януари
- » Изплащат от днес пенсиите и коледните добавки
- » Правителството отпусна коледни добавки към пенсиите
Коментирай
Най-четено от Общество
Църквата обяви датите за трите големи Задушници през 2026 година17:00 05.01.2026 | Общество
Последно от Общество