Народното събрание харчи по 100 000 лева на ден

Българското Народно събрание струва на данъкоплатците близо 100 000 лева за всеки ден от своите заседания. Това показва официална справка на парламента за начислените брутни възнаграждения на народните представители през последната година, предоставена за "NOVA". За този период законодателният орган е заседавал 151 пъти, като реалната му работа е започнала с два месеца закъснение поради трудните преговори за мнозинство зад правителството на Росен Желязков.

Въпреки високата цена на политическия труд, дисциплината в пленарната зала остава критично ниска. Регистрирани са общо 1068 „бягства“ от заседания и комисии, в резултат на което народните избраници са глобени с над 773 хиляди лева. Според правилника на институцията, при неоправдано отсъствие се прави удръжка в размер на една дневна надница.

Основното месечно възнаграждение на депутатите се равнява на три средни заплати в обществения сектор, като базата към септември е била около 8000 лева. Към тази сума се добавят значителни бонуси: 35% за председателски постове, проценти за участие в комисии (в които членува всеки депутат), 10% за научна степен и по 1% за всяка година трудов стаж.

Освен официалните заплати, всеки народен представител получава и допълнителни 2/3 върху сумата в „плик“. Тези средства са предназначени за сътрудници и парламентарни дейности, но са напълно безотчетни и често се разпределят по решение на партийните каси. Само за 2024 година тези разходи възлизат на 4,8 милиона лева.

Цената на провалените парламенти

Историческата справка разкрива още по-мащабни разходи за политическа нестабилност. Над 76,3 милиона лева са отишли за заплати на депутатите в шестте провалени парламента в периода 2021 – 2024 година (от 45-ия до 50-ия). Според данни на Националния статистически институт (НСИ), заплатите на властта се актуализират автоматично на всяко тримесечие, гарантирайки на политиците доходи, които не зависят от успеха на техните мандати.