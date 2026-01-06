Румен Радев: Връчвам първия мандат възможно най-скоро

Президентът Румен Радев обяви, че възнамерява да връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на най-голямата парламентарна група в най-кратки срокове. Държавният глава направи изявлението си след традиционния богоявленски водосвет в София днес, 6 януари 2026 година.

"Възнамерявам възможно най-скоро да връча мандата на първата по численост парламентарна група", заяви Румен Радев, цитиран от БГНЕС. Той подчерта, че политическите партии вече са признали липсата на перспектива пред 51-ото Народно събрание, но са поели ангажимент за ключови промени в изборното законодателство.

Натиск за промени в Изборния кодекс

Според президента е наложително да се въведе 100 процента машинно гласуване с ръчно преброяване на разписките, за да се елиминира субективизмът при отчитането на резултатите. Той призова депутатите да не губят време, въпреки че самият парламент се намира в състояние на политическа агония след оставката на кабинета на Росен Желязков.

"Партиите не виждат повече живот в 51-ото Народно събрание, но поеха ангажимент за законодателни промени", припомни държавният глава. Румен Радев акцентира върху необходимостта от масово гласуване като единствен начин за противодействие на купения и контролиран вот.

"Президентската партия" и геополитическите трусове

На въпрос относно слуховете за създаване на собствена политическа формация, Радев отговори индиректно, че неговата роля е да обединява гражданите, а не партиите. Той иронично отбеляза, че подобна партия "вече съществува" в публичното пространство, след като опонентите му не спират да я спрягат.

Президентът използва случая и за остра атака към външната политика на страната в контекста на кризата във Венецуела. Румен Радев определи събитията там като "пореден епизод на разграждането на международния правов ред" и критикува правителството в оставка и МВнР за липсата на ясна позиция.

"Управляващите положиха неистови усилия, за да ограничат международните прояви на президентската институция. Сега странно мълчат", коментира той, визирайки липсата на реакция след съобщенията за мащабни операции в Каракас. Според него правото на силата започва да доминира над международното право, което налага по-сериозни грижи за българската армия и националната сигурност.