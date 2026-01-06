Изхвърляте коледната елха? Ето какво да правите с нея вместо това

Коледните елхи могат да се разграждат с години, когато бъдат изхвърлени на сметището. За щастие съществуват по-екологични начини да приключим празниците, без да вредим на околната среда. След края на Коледа идва моментът да свалим светлините, да приберем украсата и да се разделим с вече изсъхналата елха.

Защо изхвърлянето на елхите е проблем?

Според Nature Conservancy около 10 милиона живи коледни елхи всяка година попадат на сметища. Там те се покриват с почва и се разграждат анаеробно (без кислород), вместо по естествения аеробен начин.

Този процес е изключително бавен и може да отнеме години. Освен това той отделя парникови газове като метан и въглероден диоксид, създава риск от замърсяване на подпочвените води.

Първа стъпка: подготовка на дървото

Независимо от избрания метод, започнете с премахване на всички орнаменти - махане на тензух, лампички и декоративни жици, отстраняване на изкуствен сняг, ако има такъв.

1. Компостиране и мулчиране в градината

Ако можете сами да нарежете елхата разпределете клоните върху почвата в градината. Те ще служат като зимен мулч, който предпазва луковици и корени от измръзване, през пролетта нарежете омекналите клони и ги оставете да се разградят.

Важно: боровите иглички не понижават значително pH на почвата, така че не застрашават растенията.

2. Общинско събиране и рециклиране

Много общини и благотворителни организации събират елхи след празниците и ги превръщат в тор за паркове, обществени градини, зелени площи.

Пример: В Париж има специални пунктове за събиране, където дърветата се нарязват и се използват в градските зелени зони.

3. Елхата като убежище за дивата природа

Ако имате езерце, елхата може да се потопи частично и да служи за подслон на риби. Оставена в двора, тя може да се превърне в убежище за непрелетни птици. Хранилка, закачена на клон, ще привлече още повече пернати гости. Дори в отдалечен ъгъл на двора елхата осигурява защита за дребни животни през зимата.

Отсечените елхи често се използват за укрепване на пясъчни дюни, борба с крайбрежната ерозия, защита на райони, застрашени от наводнения.

Пясъчните дюни са т.нар. екосистеми със син въглерод, които съхраняват повече въглерод на единица площ от сухоземните гори и играят ключова роля в борбата с климатичните промени. Организации като Beach Guardian във Великобритания ежегодно събират елхи с помощта на доброволци, за да ги използват за тази цел.

Някои общности организират специални кампании за събиране на елхи. Зоологически градини ги използват за обогатяване на средата на животните. Ферми често приемат елхи за храна на добитъка. Например в Kentish Town City Farm в Лондон използва елхите за храна на козите – те са не само вкусни, но и действат като естествено средство срещу паразити