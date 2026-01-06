  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +15 / +17
Пловдив: +10 / +15
Варна: +12 / +18
Сандански: +12 / +12
Русе: +6 / +7
Добрич: +10 / +16
Видин: +3 / +3
Плевен: +3 / +6
Велико Търново: +2 / +7
Смолян: +6 / +6
Кюстендил: +8 / +9
Стара Загора: +10 / +11

Една платформа, всички услуги: НОИ улеснява достъпа до обезщетения и пенсии

  • Сподели в:
  • Viber
Една платформа, всички услуги: НОИ улеснява достъпа до обезщетения и пенсии
A A+ A++ A

Oт началото на 2026 г. Единният портал за електронни услуги (ЕПЕУ) на Националния осигурителен институт (НОИ) вече е единна точка за предоставяне на административни и справочни услуги за парични обезщетения, помощи, пенсии и гарантирани вземания през интернет.

Всички съществуващи до момента отделни справочни електронни услуги са интегрирани в платформата и достъпът до тях се осъществява чрез нея. Необходима е само автентикация чрез всяко от наличните средства за електронна автентикация – ПИК на НОИ, ПИК на НАП и всички видове КЕП. Не се изисква регистрация и/или въвеждане на допълнителни данни. В поле „Идентификатор“ се въвежда ЕГН/ЛНЧ, предаде pariteni.bg.

Чрез ЕПЕУ се осигурява:

- достъп до Електронно осигурително досие, в три тематични части, съдържащо справочна информация за осигурени лица, осигурители, самоосигуряващи се, получавани обезщетения и пенсии;

- заявяване на електронни услуги от страна на потребители в различно качество, организирани в Каталог на услугите на НОИ. Необходима е автентикация и еднократно въвеждане на електронен адрес за контакт при извършване на услугата в автоматично създаден профил на потребителя;

- достъп до портали за подаване на данни от задължени лица. Това включва достъп без промяна до: Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни с НОИ (подаване на данни с удостоверения №9, 10 и 11 по Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване); Електронен регистър на болничните листове и решенията по обжалването им и Е-протокол за профилактика и рехабилитация.

Информация относно електронните услуги на НОИ може да бъде получена от Контактния център на институцията на телефон 0 700 14 802.

#НОИ

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите