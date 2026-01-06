Свещи в евро: Вижте новите цени!

На сайта на софийската епархия публикуваха новите цени в евро на свещите.

Вижте единичната цена на църковните парафинени и восъчни свещи по категории, както следва:

Така единичната цена става: 1.00 лв. – 0.50 евро, 2.00 лв. – 1.00 евро, 4.00 лв. – 2.00 евро, 8.00 лв. – 4.00 евро

Съгласно изискванията на държавната администрация до 08 август 2026 г., следва цените на църковните свещи да бъдат обявени в лева и в евро, а след тази дата само в евро.

Окръжното за единичната цена на църковните парафинени и восъчни свещи по категории влиза в сила от 01 януари 2026 годнна.