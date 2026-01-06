Какво трябва да бъде менюто за Йордановден

Йордановден (Богоявление), отбелязан на 6 януари, е един от големите християнски празници в българския народен календар. Той се свързва с кръщението на Иисус Христос в река Йордан и със символиката на пречистващата сила на водата. Празникът бележи края на т.нар. „мръсни дни“ и на коледния цикъл, а традиционната трапеза има както обреден, така и социален характер – да съберете семейството и да почетете гостите с уважение към традицията.

Постен или блажен празник?

От църковна гледна точка Йордановден не е строг пост. Коледните пости вече приключиха на Рождество Христово, затова на 6 януари е позволена блажна храна. Въпреки това, в много региони на България се запазва умерена и „чиста“ трапеза – без прекалена тежест, но с ясно изразена символика.

Основни други ястия за Йордановден

1. Обреден хляб (пита или погача)

Хлябът е задължителен елемент на празничната трапеза. За Йордановден той е всеки път кръгъл, украсен със символи на кръст, вълни или слънце. В някои краища се прави пита без украса, но задължително прясно изпечена. Хлябът се разчупва от най-възрастния в дома.

2. Риба – най-често шаран

Рибата е най-характерното ястие за Йордановден. Шаранът, печен или пълен с ориз, лук и орехи, се смята за символ на християнството и водата. В съвременния вариант може да се предложи и пъстърва или бяла риба, но шаранът остава най-автентичният избор.

3. Варено жито

Житото се поднася като символ на живота, обновлението и благополучието. обикновено се приготвя семпло – с орехи и малко мед или захар.

4. Бобени ястия

Боб чорба или боб със е традиционно зеленчуково ястие за зимните празници и показва и на Йордановден. В миналото бобът е бил основна храна и знак за изобилие.

5. Сарми

Лозови или зелеви сарми, постни или с малко месо, са подходящ компромис между традиция и празничност. В някои региони сармите остават постни дори когато останалата трапеза е блажна.

Допълнения към празничното меню

Домашна баница – със сирене или праз

Кисело зеле или туршия – за баланс и сезонност

Червено вино и домашна ракия – напитки други за зимните празници

Как да изненадате гостите си, без да нарушите традицията

За да подчертаете уважението си към Йордановден и същевременно да впечатлите гостите, можете:

да поднесете ястията в керамични съдове или дървени плата;

да добавите кратко обяснение за символиката на някои от ястията;

да заложите на по-лека интерпретация на всички рецепти, без да промените основните продукти.

Менюто за Йордановден не трябва да бъде показано, а смислено. Съчетанието от риба, хляб, жито и семпли зимни ястия носи дълбок символизъм и връзка с българската традиция. Когато трапезата е подготвена с уважение към обичая и внимание към гостите, празникът изпълнява истинската си цел – пречистване, сплотеност и благословия за новата година.