Мадуро се обяви за невинен в Ню Йорк след зрелищното му задържане от САЩ

Президентът на Венецуела Николас Мадуро се обяви за невинен в понеделник при първото си явяване пред федерален съд на САЩ в Ню Йорк, само дни след като той и съпругата му бяха задържани в Каракас при изненадваща военна операция на САЩ. Говорейки чрез преводач, Мадуро отхвърли всички обвинения и заяви пред съдия Алвин Хелърстийн, че е невинен, като подчерта, че продължава да се смята за легитимен президент на Венецуела.

Мадуро се яви в съда заедно със съпругата си Силия Флорес, която също се обяви за невинна по сходни обвинения, заявявайки, че не носи отговорност за твърденията срещу нея. Заседанието във федералния съд в Манхатън продължи по-малко от половин час. Съдия Хелърстийн разпореди двамата да останат в ареста и насрочи следващото съдебно заседание за 17 март.

Според съдебните документи Мадуро е наел известния адвокат Бари Джоел Полак, познат в международен план с защитата си на основателя на WikiLeaks Джулиан Асандж. Флорес е представлявана от Марк Донъли, който заяви пред съда, че клиентката му е получила сериозни синини по време на ареста и поиска медицински прегледи, включително рентгенови изследвания.

Обвиненията произтичат от 25-страничен обвинителен акт, публикуван през уикенда, в който Мадуро и негови високопоставени съратници са обвинени, че са си сътрудничили с международни наркокартели за улесняване на доставката на хиляди тонове кокаин в Съединените щати. При осъдителна присъда Мадуро може да получи доживотен затвор. В обвинителния акт се твърди, че мрежата му е работила с групировки като мексиканските картели Синалоа и Зетас, колумбийските бунтовници от ФАРК и венецуелската банда Tren de Aragua.

В същото време разузнавателна оценка на САЩ, публикувана през април и изготвена с участието на всички 18 американски разузнавателни агенции, не открива доказателства за координация между Tren de Aragua и венецуелското правителство, което противоречи на едно от ключовите твърдения в обвинението. Въпреки това обвиненията включват още нарко-тероризъм, заговор за внос на кокаин, както и притежание на картечници и разрушителни устройства.

Прокурорите твърдят също, че Мадуро и Флорес са нареждали отвличания, нападения и убийства, за да налагат плащането на наркодългове и да заглушават предполагаеми заплахи. Сред посочените случаи е убийството на местен наркодилър в Каракас. Флорес е обвинена и че през 2007 г. е приела стотици хиляди долари подкупи, за да уреди срещи между големи трафиканти и високопоставени венецуелски служители от антинаркотичните служби, като след това са последвали месечни плащания.

Очаква се юридическият екип на Мадуро да оспори законността на ареста му с аргумента, че като действащ държавен глава той се ползва със суверенен имунитет. Подобна защита беше безуспешно използвана и от бившия панамски лидер Мануел Нориега след залавянето му от американските сили през 1990 г. Правителството на САЩ обаче поддържа позицията, че Мадуро не е легитимният президент на Венецуела, особено след оспорваните избори през 2024 г., които Вашингтон определя като белязани от измами.

Пред сградата на съда се събраха десетки демонстранти, разделени между поддръжници и противници на Мадуро. В съдебната зала съдията информира двойката за правото им да уведомят венецуелското консулство за задържането си. Прокурорите заявиха, че делото обхваща период от над две десетилетия, като твърдят, че Мадуро е участвал в трафик на наркотици още от времето си като депутат през 2000 г. до президентството си, започнало през 2013 г.

В Каракас вицепрезидентът Делси Родригес положи клетва като временен президент часове след съдебното заседание. Първоначално тя настояваше за връщането на Мадуро, но по-късно възприе по-помирителен тон, сигнализирайки готовност за сътрудничество с администрацията на Тръмп и призовавайки за „уважителни отношения“ с Вашингтон. Според информации разузнавателните оценки на САЩ са стигнали до извода, че Родригес е най-подходящата фигура за поддържане на реда, докато опозиционните лидери се възприемат като лишени от достатъчна вътрешна легитимност.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати не са във война с Венецуела, а с наркокартелите, като определи операцията като правоприлагаща мярка. Той изключи провеждането на избори в близко бъдеще, посочвайки, че страната първо трябва да бъде стабилизирана. Тръмп допусна също, че САЩ временно ще упражняват надзор върху Венецуела, докато прилагат съществуваща петролна блокада, въпреки че държавният секретар Марко Рубио уточни, че Вашингтон няма да управлява страната ежедневно.

Драматичното задържане на Мадуро предизвика остра международна реакция, като Русия, Китай и няколко леви правителства осъдиха операцията. Съветът за сигурност на ООН обсъди нейната законност, а генералният секретар Антонио Гутериш предупреди за риск от дестабилизация. Юридически експерти също поставиха под въпрос дали действията на САЩ не нарушават международното право.

Тръмп открито свърза интервенцията с огромните петролни и минерални ресурси на Венецуела, заявявайки, че американски компании ще помогнат за възстановяването на енергийната инфраструктура на страната. След изказванията му акциите на няколко американски петролни компании поскъпнаха. По-късно Тръмп каза, че компаниите са били наясно, че се обмисля подобна операция, макар да не са били информирани за точния момент.