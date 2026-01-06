  • Instagram
Арменците празнуват едновременно Коледа и Богоявление

На 6 декември Арменската апостолическа църква „Света Богородица“ в София ще отбележи с тържествени богослужения Коледа–Богоявление (Дзънунт), съобщават от храма в прессъобщение.

Празничната света литургия за Коледа и Богоявление ще бъде отслужена на 6 януари от 10:30 ч. Богослуженията ще води отец Храч Мурадян, архиерейски наместник-викарий на Арменската епархия в България.

На 6 януари, когато Арменската църква празнува едновременно Рождество Христово и Богоявление, след светата литургия ще бъде извършен и ритуал по освещаване на водата (Велик водосвет – Чурорхнек).

По време на празничната служба ще бъде обявен и т.нар. Кръстник на църквата – Хачкавор, който поема духовна, морална и символична отговорност към храма и общността през цялата календарна година, се казва още в съобщението.

Арменската църква „Света Богородица“ е единственият арменски храм в София - духовен център за арменската общност, както и място за съхраняване на църковните и културните традиции, се отбелязва в разпространената информация.

