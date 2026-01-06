Българи от двете страни на Дунав почитат Христо Ботев в Букурещ

Българската общност в Букурещ ще отбележи днес 178-ата годишнина от рождението на националния герой Христо Ботев. Тържествената церемония с поднасяне на венци и цветя ще започне в 13:00 часа пред бюст-паметника на поета в парк „Крал Михай I“ (бившия „Херъстръу“). Събитието, организирано от Посолството на България в Румъния, за пореден път събира сънародници от двете страни на реката – от румънската столица и от Русе.

Домакин на честването ще бъде посланик Радко Влайков, а сред официалните лица се очакват представители на русенската местна и областна власт. В събитието ще се включат още дейци от Народно читалище „Христо Ботев – 1908“ – Русе и Национално дружество „Традиция“.

Областният управител на Русе Драгомир Драганов ще изпрати венец в памет на революционера, подчертавайки неговия избор да бъде честен в свят, който награждава послушанието.

"Ботев не е чакал „по-добри времена“, не е търсил сигурност, нито оправдания. Напротив, той е избрал най-трудното – да бъде честен в свят, който награждава послушанието", коментира Драгомир Драганов.

Неговите думи реферират към трудния живот на поета в емиграция, който е тясно свързан с Букурещ. Именно в днешна Румъния Ботев активно участва в работата на Българския централен революционен комитет, редактира вестник „Знаме“ и подпомага емигрантския печат.

Паметта между протокола и реалността

Въпреки ежегодните чествания пред паметника в парка, състоянието на други исторически обекти, свързани с Ботев в Букурещ, остава спорно. Докато институциите залагат на ритуалното преклонение, автентични места като Солаковия хан, където Ботев е живял и работил заедно с Васил Левски, продължават да очакват реални действия за тяхното съхранение.

В днешното събитие ще се включат и ветерани от Регионалния съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва, което подчертава приемствеността в почитането на Ботев като военен стратег и войвода. Честването съвпада с християнския празник Богоявление – денят, в който през 1848 година в Калофер е роден геният на българската революция.