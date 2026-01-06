Георги Рачев прогнозира дъжд вместо сняг през седмицата

Необичайно топло време и поредица от температурни рекорди белязаха изминалите дни в България. В София термометрите достигнаха 16,6 градуса, а във Варна бяха измерени рекордните за деня 20,4 градуса, съобщи климатологът проф. Георги Рачев.

"Откакто се водят метеорологични наблюдения, това са най-високите температури за този период", обясни проф. Георги Рачев в предаването "Тази сутрин" по bTV. Той посочи, че докато в Югоизточна България температурите са варирали между 17 и 18 градуса, в Северозапада и Дунавската равнина времето е останало по-хладно – между 2 и 5 градуса.

Въпреки традиционните очаквания за мразовито време на Йордановден, метеорологичната обстановка остава нетипична. Температурата на въздуха е значително по-висока от тази на планинските реки, като в Тунджа липсват каквито и да е следи от лед.

Според експерта топлото време ще се задържи до сряда включително. Климатичната аномалия, характерна повече за април , продължава да оказва влияние върху страната, като минималните температури в по-голямата част от Европа също остават положителни.

Идва промяна с валежи

Прогнозата за втората половина на седмицата предвижда рязка промяна. Два нови циклона, формирани над Средиземноморието, ще определят времето в България от четвъртък. Очаква се температурите да се понижат с 5 до 8 градуса.

"Определено идват валежи, като те ще бъдат предимно от дъжд", уточни проф. Георги Рачев. Сняг се очаква основно над Румъния, докато в България застудяването ще бъде усетено по-осезаемо в събота, когато ще премине второ атмосферно смущение.

Липсата на трайни минусови температури под минус 3–4 градуса продължава да създава сериозни пречки пред зимните курорти, които не могат да поддържат изкуствена снежна покривка