България посрещна първата си работна седмица в еврозоната с остър дефицит на разменни монети и масово неправомерно закръгляне на цените в по-малките търговски обекти. Докато банковите системи преминаха успешно към новата валута, реалният сектор се сблъсква с логистични и психологически предизвикателства, които директно удрят джоба на потребителя.

"Къдрави" цени и скрита инфлация

Търговци в малките магазини масово избягват "къдравите" цени, които се получават при точното преизчисляване по курса от 1,95583 лева за едно евро. Вместо да обявят цена от 5,11 евро за стока, струваща 10 лева, много собственици директно закръглят на 6 евро.

"В малките магазинчета стойността просто е обърната - ако нещо е струвало 10 лева, сега е 6 евро, за да е удобно на търговеца," заяви Аксиния Баева от Българската ритейл асоциация, цитирана от NOVA. Това "удобство" обаче представлява скрито поскъпване с над 17 процента, което е в разрез с официалните разпоредби за преход към единната валута.

350 камиона с монети в движение

Мащабът на логистичната операция е огромен. Финансистът Левон Хампарцумян разкри, че количеството евромонети в обращение е еквивалентно на товара на около 350 камиона по 20 тона всеки.

"БНБ прибира стотинките, за да ги унищожи, а с времето евромонетите ще бъдат разпространени," обясни Левон Хампарцумян. Той допълни, че физическият обем на метала в джобовете ни ще намалее наполовина, но в момента преходът е затруднен от факта, че гражданите са започнали да вадят пари, които дълго са били съхранявани "под дюшеци и в буркани".

Недостиг на евроцентове

Въпреки предварителната подготовка, много търговски обекти изчерпаха наличностите си от евроцентове още в първите дни. Според Аксиния Баева ситуацията с дребните монети е била подценена, като изключение правят единствено големите хранителни вериги. Проблемът се задълбочава от факта, че магазините в момента функционират като "легитимни чейндж бюра", тъй като българите продължават масово да плащат в левове, а трябва да получават ресто в евро.

От Ритейл асоциацията посочват още, че служителите на каса работят под сериозно напрежение и дори се налага използването на предпазни маски заради засиления контакт със стари банкноти и монети, постъпващи в обращение от личните спестявания на гражданите.