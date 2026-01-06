Супергрипът А(H3N2) вече е в България

Грипният щам А(H3N2), известен в публичното пространство като "супергрип", вече е официално регистриран в България. Новината потвърди гл. ас. д-р Магдалена Баймакова от Клиниката по инфекциозни болести към ВМА в ефира на БНР. Специалистът уточни, че се наблюдава по-ранно навлизане на вируса в страната през настоящия сезон.

"Молекулярно-генетичните анализи установяват вариант тип А(Н32). Той пак е от тип А, който е включен и във ваксинационния щам. Място за паника няма", обясни д-р Магдалена Баймакова. Тя подчерта, че този конкретен вариант не е циркулирал масово скоро, което е довело до понижен имунитет сред населението и по-висока вероятност за заразяване.

Симптоми и рискове

Заболяването се характеризира с внезапно начало и кратък инкубационен период от един до три дни. Основните симптоми включват силна отпадналост, мускулни болки, главоболие, висока температура и суха кашлица. Лекарите предупреждават, че поради масовото заразяване статистически се увеличава и рискът от тежки усложнения като пневмонии, миокардити и засягане на нервната система.

Опасността от самолечение

Д-р Магдалена Баймакова отправи сериозно предупреждение към гражданите да избягват самоволното приемане на медикаменти.

"Самолечението е опасно, когато не знаем с какво се борим. Антибиотиците нямат никакво място, ако говорим за вирусни инфекции", категорична бе тя. По нейни думи антибактериалната терапия може да се приложи едва след петия или седмия ден, и то само ако се развие вторична бактериална инфекция.

В момента най-уязвими към новия щам са децата, както и хората с белодробни, сърдечни заболявания и потиснат имунитет. Специалистите съветват при поява на симптоми пациентите да останат вкъщи и незабавно да потърсят лекарска помощ за назначаване на правилно противовирусно лечение.