Вендинг машини таксуват кафето в евро на двойна цена

Първите дни от приемането на еврото в България доведоха до масови сигнали за спекула и технически неуредици при вендинг автоматите в София и страната. Потребители сигнализират за парадоксални случаи, при които кафе с обявена цена от 60 стотинки се таксува по 60 евроцента – сума, която се равнява на близо 1.20 лева.

"Автоматът не разбира дали му подавате лева или евро, той иска определен брой единици", обясни Тодор Каназирев от Българската вендинг организация, цитиран от bTV. По негови думи на машините трябва тепърва да се "каже", че за напитка от един лев вече трябва да изискват 50 евроцента.

Проблемът се корени в разминаването между софтуера на фискалните устройства и физическата настройка на монетниците. Докато касовите апарати вече изпращат информация към Националната агенция за приходите (НАП) в евро, много от машините все още очакват монети в левове, но ги отчитат като евроцентове.

От сервизите за поддръжка твърдят, че цената от 60 евроцента отива към данъчните власти само като цифрова стойност, а реално машината приемала стотинки. Този аргумент обаче е в пряк конфликт с правилата за защита на потребителите, тъй като законът изисква ясно обозначаване на цените и закръгляне единствено в полза на гражданите.

Логистичен провал

В България работят над 30 000 вендинг автомата, а пренастройката на всеки от тях изисква физическо посещение от техник, подмяна на монетния механизъм и актуализация на софтуера. Браншът предупреждаваше за този сценарий още през ноември, настоявайки за гратисен период от един месец, който обаче не беше официално въведен за този тип услуги.

Докато преходът приключи, потребителите се призовават да проверяват внимателно каква валута изписва дисплеят на машината преди плащане, за да избегнат неволно двойно поскъпване на ежедневните си покупки.