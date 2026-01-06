Зимната сметка: Колко струват лифт картите в курортите у нас
Вече активно започна новият зимен сезон за ски и сноуброд почитателите у нас. Любимо, но скъпо хоби за множество българи и още повече гости на страната ни. Едни от най-хубавите курорти за ски у нас са Банско, Пампорово и Боровец.
Вижте цените на картите за лифтовете в тези курорти тук:
Банско
еднодневна карта - 115,39 лв. / 59 евро
двудневна карта - 224,92 лв. / 115 евро
полудневна карта (след 12.30 ч.) - 89,97 лв. / 46 евро
сезонна карта 1994,95 лв. / 1020 евро
Боровец
еднодневна карта - 105,61 лв / 54 евро
два дни - 189, 72 лв / 97 евро
Сутрешна (8:30 - 12:30) 84,10 лв / 43 евро
Следобедна (12:00 - 16:30) 72,37 лв / 37 евро
Сезонна карта с включено нощно каране 1994,95 лв / 1020 евро
Пампорово
еднодневна карта - 53,00 евро / 103,66 лв.
два дни - 104,00 евро / 104,00 203,41 лв.
един следобед 40,00 евро / 40,00 78,23 лв.
седем дни 318,00 евро / 318,00 621,96 лв.
Банско се очертава като най-скъпия курорт, особено при еднодневните и двудневните карти. Пампорово се оказва може би най-достъпният от трите курорта.
