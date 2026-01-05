Дания предупреди Тръмп за Гренландия: 'Ако САЩ нападнат друга държава от НАТО, всичко спира'

Премиерът на Дания Мете Фредериксен заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп трябва да бъде взет насериозно относно изявленията му за желание да придобие Гренландия, въпреки че както Дания, така и Гренландия категорично отхвърлят тази идея. В интервю за датската обществена телевизия DR Фредериксен подчерта, че позицията на Кралство Дания е ясна и че Гренландия постоянно е изразявала противопоставяне на идеята да стане част от Съединените щати.

„Ако Съединените щати нападнат друга държава от НАТО, всичко спира“, каза Фредериксен, цитирана от Reuters.

Премиерът издаде предупреждението си след като САЩ проведоха военна операция, при която бяха заловени президентът на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му. Фредериксен подчерта, че Гренландия, като част от Дания и член на НАТО, е защитена в рамките на алианса. Тя припомни, че двустранното споразумение за отбрана вече предоставя значителен достъп на САЩ до територията на Гренландия, което прави допълнителните заплахи излишни и неподходящи. Премиерът призова Съединените щати да спрат с подобни изявления срещу исторически близък съюзник и територия, която ясно е заявила, че не е за продан.

Тези коментари следват предишни изказвания на Тръмп, включително интервю за The Atlantic, в което той каза: „Ние наистина се нуждаем от Гренландия, абсолютно“. Скорошните военни действия на САЩ във Венецуела, включващи месеци подготовка, засилиха спекулациите, че Тръмп може да се опита да постигне и други териториални цели със сила. Мадуро и съпругата му бяха отведени в САЩ по обвинения, свързани с наркотрафик, като част от по-широката кампания на администрацията срещу трафика на наркотици от Венецуела.

Темата за Гренландия беше засегната, когато Кейти Милър, съпруга на старши съветника в Белия дом Стивън Милър, публикува изображение в социалната мрежа "X", показващо Гренландия, покрита с американски флаг, с надпис „СКОРО“, малко след залавянето на Мадуро. Тръмп отдавна публично обсъжда идеята за придобиване на Гренландия – самоуправляваща се територия, богата на минерали и под датски суверенитет. Миналия месец той назначи губернатора на Луизиана Джеф Ландри за специален пратеник за Гренландия. Тръмп също така е обсъждал потенциалното присъединяване на Канада като 51-ви щат на САЩ, въпреки че както Гренландия, така и Канада многократно са отхвърляли тези предложения.

Предупреждението на Фредериксен подчертава твърдата позиция на Дания, че автономията на Гренландия и суверенитетът на кралството не подлежат на преговори. Тя рамкира въпроса не само като проблем на териториалната цялост, но и като въпрос на алиански задължения, посочвайки, че гаранциите за сигурност на НАТО осигуряват защита. Като подчерта, че Гренландия вече е достъпна за САЩ според съществуващите споразумения, тя цели да премахне всяка възможна нужда Съединените щати да ескалират с нови заплахи.

По-широкият контекст на изявленията на Тръмп отразява агресивната външнополитическа позиция на администрацията му в Западното полукълбо. Залавянето на Мадуро показа готовността на администрацията да използва военна сила за стратегически цели, което предизвика опасения дали подобни амбиции биха могли да се пренесат и върху други региони като Гренландия. Въпреки това реакцията на Фредериксен, заедно с многократните отхвърляния от Гренландия и Канада, ясно показват, че всякакви подобни действия ще срещнат сериозна дипломатическа и политическа съпротива.

Исторически Гренландия е запазила висока степен на самоуправление, оставайки част от Кралство Дания. Стратегическото ѝ разположение, богатите ѝ минерални ресурси и военната ѝ значимост отдавна привличат вниманието на САЩ. Въпреки продължаващия интерес на Тръмп, Дания настоява, че територията ще остане под датски контрол и че всякакви опити за промяна на този ред ще нарушат международното право и дългогодишните дипломатически норми.