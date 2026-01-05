КЗК отчита задържане на цените и повече промоции при основните храни

В рамките на извършвания секторен анализ на пазара на основни хранителни продукти Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отчита мерки от страна на големите търговски вериги, насочени към повишаване на предвидимостта и прозрачността на цените на хранителните стоки, съобщиха от пресцентъра на КЗК.

По данни на регулатора инициативите включват задържане или корекция на ценовите нива на значителен брой продукти от първа необходимост, както и значително разширяване на обхвата на промоционалните кампании. Според Комисията тези действия са резултат от диалога с търговците и отразяват разбирането ѝ за ефективна регулация в сектора.

По време на общественото обсъждане на първите междинни данни от секторния анализ КЗК е подчертала, че докладът следва да послужи като основа за диалог между всички заинтересовани страни, да насърчи саморегулацията в сектора и да подобри конкурентната среда, като същевременно защитава интересите на потребителите и производителите.

От Комисията посочват, че комплексното решаване на проблемите изисква активно участие на всички участници по веригата, за да функционира пазарът нормално и стабилно. Наблюдаваните търговски инициативи за задържане на цените в процеса на въвеждане на еврото и за разширяване на промоционалните кампании се разглеждат като положителна реакция на констатациите от междинния анализ и като доказателство, че диалогът с търговците е правилният подход за стимулиране на прозрачност и устойчиво пазарно поведение.

В същото време секторният анализ констатира наличие на сериозни проблеми по веригата производител – търговска верига. От КЗК заявяват, че ще продължат да анализират поведението на търговците и при наличие на индикации за нелоялни търговски практики, злоупотреба с господстващо положение или проблемни концентрации, Комисията ще се самосезира и ще образува съответните производства, допълват от пресцентъра на антимонополния орган.

БТА припомня, че през юни миналата година КЗК започна секторен анализ на пазара на хранителни стоки от първа необходимост, като целта беше да се установят причините за наблюдавания ръст в цените на основните храни, да се предложат мерки за тяхното преодоляване и да се идентифицират евентуални нарушения на конкурентните правила.

В края на миналата година КЗК представи резултатите от междинния секторен анализ, който показва наличие на сериозни структурни деформации по цялата верига на доставки, като най-сериозни деформации се наблюдават при веригата на доставки на мляко и млечни продукти.