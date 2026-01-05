Квартални магазини връщат левове напук на закона

Хаос, скандали и масово неспазване на правилата белязаха първия работен ден след официалното въвеждане на еврото в България. Докато големите търговски вериги успяха да пренастроят системите си, малките магазини и пазари масово нарушават изискването рестото да се връща в евро, оправдавайки се с устни заповеди на собствениците. Това показа проверка на агенция "Фокус" на столичния пазар "Димитър Петков", която разкри сериозни пропуски в прилагането на новата валута.

Въпреки че Законът за въвеждане на еврото (ЗВЕ) е категоричен – в периода на двойно обращение (1-31 януари 2026 г.) търговецът е длъжен да връща ресто единствено в евро, реалността се оказва съвсем различна.

"Шефът така нареди" срещу Закона

Проверката в специализиран магазин за млечни продукти разкрива тревожна практика. При плащане с банкнота от 50 лева за сметка от 26,13 лева (13,36 евро), продавачката връща рестото изцяло в български левове. Обяснението е кратко и цинично: "Плащате в лева, връщам в лева. Шефът така ми е наредил".

Това "нареждане" е в директен разрез с нормативната уредба. Законът допуска връщане на ресто в левове само и единствено ако търговецът няма "достатъчна моментна наличност" от евро. Превръщането на изключението в правило и фирмена политика ("шефът нареди") е директно нарушение, което подлежи на санкции от Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Счетоводен абсурд: Едно пише, друго дават

Още по-сериозен е проблемът с документалната отчетност. В същия обект касовата бележка "лъже" – на нея е изписано, че рестото от 12,27 евро е върнато във валута, докато клиентът физически получава 23,87 лева.

Подобна е ситуацията и в магазин за алкохол и цигари, където при сметка от 17,33 евро и дадени 50 лева, рестото отново е в левове, въпреки че фискалният бон отчита евро. Това създава не само неудобство за гражданите, които са принудени да носят две валути, но и потенциален хаос при евентуални рекламации или данъчни ревизии. На практика малкият бизнес използва клиентите си като безплатно "инкасо", за да се освободи от натрупаните левове, вместо да ги внесе в банка.

Големите вериги спазват правилата

За разлика от кварталните магазини, големите хранителни вериги демонстрират готовност. Там касиерите стриктно питат клиентите за предпочитанията им или директно връщат ресто в евро, както изисква законът.

Въпреки напрежението и опашките, където все още се чуват коментари за "протести" и "черно бъдеще", експертите съветват: за да избегнете математическите гимнастики и риска да бъдете ощетени при курса, използвайте банкови карти. Дигиталното плащане остава единственият сигурен начин да се предпазите от "нарежданията на шефа" в мътните води на прехода.