Новият лидер на Венецуела положи клетва

Новият лидер на Венецуела Делси Родригес положи клетва като държавен глава на латиноамериканската страна, това предаде Би Би Си.

Церемонията се състоя в Националното събрание (парламента) на държавата в Южна Америка в 14 българско време.

Върховният съд определи Делси Родригес за временен президент през уикенда, след като САЩ плениха предишния лидер Николас Мадуро.