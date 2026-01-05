Новият лидер на Венецуела положи клетва
Новият лидер на Венецуела Делси Родригес положи клетва като държавен глава на латиноамериканската страна, това предаде Би Би Си.
Церемонията се състоя в Националното събрание (парламента) на държавата в Южна Америка в 14 българско време.
Върховният съд определи Делси Родригес за временен президент през уикенда, след като САЩ плениха предишния лидер Николас Мадуро.
