Новият лидер на Венецуела положи клетва

Новият лидер на Венецуела положи клетва
Новият лидер на Венецуела Делси Родригес положи клетва като държавен глава на латиноамериканската страна, това предаде Би Би Си.

Церемонията се състоя в Националното събрание (парламента) на държавата в Южна Америка в 14 българско време.

Върховният съд определи Делси Родригес за временен президент през уикенда, след като САЩ плениха предишния лидер Николас Мадуро.

#Венецуела #президент на Венецуела

