Хасково въвежда безплатен транспорт за учениците

От началото на 2026 година Хасково въвежда драстични промени в тарифната политика на градския транспорт, които на практика освобождават от такси учениците и студентите, а пенсионерите ще пътуват срещу символичната сума от 1 евро на месец. Това съобщиха от Община Хасково, цитирани от пресцентъра на администрацията. Новите мерки обаче отварят сериозна ценова ножица между социално слабите групи и активното работещо население.

Социални придобивки и ценови контрасти

Според решението на Общински съвет – Хасково, взето по предложение на кмета Станислав Дечев, най-големите облекчения са насочени към младите и възрастните жители на града. Всички ученици, студенти в редовна форма на обучение и докторанти ще ползват градската мрежа напълно безплатно чрез новата карта "Учащ".

За пенсионерите месечният абонамент за всички линии пада до безпрецедентните 1 евро. За сравнение, до края на 2025 година цената за същата услуга беше значително по-висока (около 3.50 евро/7 лв.).

В рязък контраст с тези групи, работещите граждани ще продължат да носят основната финансова тежест. Стандартната месечна карта за всички линии за тях ще струва 15 евро. Това означава, че един работещ човек ще плаща 15 пъти по-висока цена за същата услуга в сравнение с един пенсионер.

Като реверанс към трудещите се, общината въвежда нова карта "Стигни до работа" на цена от 7.50 евро. Анализът на условията обаче показва сериозни бюрократични и транспортни ограничения. За разлика от картите за пенсионери, които важат за цялата мрежа, тази карта е "маршрутна" – тя е валидна само за конкретните линии, обслужващи пътя между дома и работното място. Ако маршрутът изисква прекачване, двете линии ще бъдат изрично отразявани в документа.

Ефектът на еврото

Новите цени отразяват и преминаването на България към единната европейска валута. Единичният билет за пътуване се фиксира на 0.50 евро, което е минимално понижение спрямо досегашната цена от около 0.51 евро (1 лев).

Картите за хора с трайни увреждания ще струват 7.50 евро, а тези за ветерани, военноинвалиди и деца с увреждания остават напълно безплатни.

Целта на новата политика, според общинската администрация, е да направи екологичния транспорт по-привлекателен и да разтовари автомобилния трафик в града. Остават отворени въпросите как общинското дружество "Тролейбусен транспорт" ЕООД ще компенсира намалените приходи и дали субсидията от данъците на работещите ще бъде достатъчна за поддържане на качеството на услугата.