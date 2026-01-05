  • Instagram
Тоалетната в софийската централна автогара - само в евро

Тоалетната в софийската централна автогара - само в евро
За използване на тоалетната в софийската централна автогара се приема плащане само с евро, сигнализираха слушатели на "Хоризонт".Сменена е валутата на автомата за използване на тоалетната.

На автогарата част от касите за билети са адаптирани в бюра, където се обменят левовете на пътниците. Цената за използването на тоалетната е 1€. Автоматът приема и евроцентове и банкноти от по 5 евро. След 8 януари ще могат да се правят плащания на него и с карта.

Пътници изразиха пред БНР недоволство от промяната: "Не можем да ползваме лева и само пращат на касата да се вземе евро. Как ще е удобно?!".

Изпълнителният директор на централната автогара Иван Мирославов обясни за БНР:

"В член 25, алинея 4 от Закона за въвеждане на еврото е написано - "всички автомати машини на самообслужване задължително работят само с евро". По закон! "Само в евро пише" и не можем да го прескочим, колкото и да искаме да помагаме. Ходят, обръщат им пари, развалят им на касите, нашите, но това е, което можем да направим".

