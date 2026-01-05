Григор Димитров стартира сезона в удобен час

На 6 януари най-добрият български тенисист Григор Димитров ще започне своя сезон 2026. Българинът ще се изправи срещу квалификанта Пабло Кареньо Буста в първия кръг на турнира в Бризбън – надпревара, в която Гришо вече е триумфирал два пъти.

Двубоят ще бъде част от вечерната сесия на централния корт „Пат Рафтър Арена“ и ще започне не преди 10:30 часа българско време.

До момента Димитров и Кареньо Буста са се изправяли един срещу друг седем пъти, като първата ни ракета води в баланса с 4-3 победи. Любопитното е, че последният им мач бе преди почти пет години на Australian Open 2021. Тогава испанецът се отказа заради контузия при резултат 6:0, 1:0 в полза на Григор.

Програма на централния корт (начало 03:00 ч. българско време):

1. Макортни Кеслър – Медисън Кийс

2. Арина Сабаленка – Ана Бондар или Кристина Букша

3. Ник Кирьос – Александър Ковачевич (не преди 06:30 ч.)

4. Григор Димитров - Пабло Кареньо Буста (не преди 10:30 ч.)

5. Елена Рибакина - Шуай Джан (не преди 12:00 ч.)