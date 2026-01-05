Заболеваемостта от грип в Софийска област е под епидемичните стойности

Заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания в Софийска област остава под епидемичните стойности, като към момента не се отчита сериозен епидемичен риск. Това съобщи директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Розалина Чобанова.

Софийска област се нарежда на шесто място в страната по заболеваемост, като регистрираните случаи са 66,14 на 10 000 души население. За сравнение, средната заболеваемост за страната е 88,55 на 10 000, като по-високи стойности се отчитат в областите Благоевград, Бургас и Перник.

Най-засегната остава възрастовата група до 4 години. След нея се нарежда групата от 5 до 14 години, докато най-ниска заболеваемост се отчита сред хората над 65-годишна възраст.

Д-р Чобанова посочи, че основните симптоми, характерни за грипа, включват висока температура, болки в мускулите и ставите, отпадналост и главоболие. Според здравните експерти пикът на заболеваемостта се очаква в края на януари – началото на февруари.

Грипът и острите респираторни заболявания се предават лесно, като особено уязвими са бременните жени, възрастните хора, малките деца, лицата с хронични заболявания и с отслабена имунна система. При хора от тези групи рискът от усложнения е по-висок, посочиха от Министерството на здравеопазването.