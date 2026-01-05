Заплатите вече са в евро без подписване на анекси към трудовите договори

Данъци, декларации, заплати, банкови сметки - всичко в бизнеса преминава към евро, но не всичко изисква действие от страна на фирмите. В следващите месеци компаниите ще декларират данъци и финансови резултати в лева за 2025 г., но ще извършват плащанията към държавата в евро. Заплатите на служителите ще се превеждат в евро, без да се налагат промени в банковите сметки или подписване на анекси към трудовите договори.

Това стана ясно по време на уебинар, организиран от DIGI PAY, с помощта на експертите от консултантската и одиторска компания Baker Tilly SEE.

Данъците - декларирани в лева, заплащани в евро

Смяната на лева с единната европейска валута ще доведе до различен начин, по който фирмите декларират и заплащат данъци и осигуровки. Така например ДДС за месец декември ще бъде декларирано в левове през януари, но заплащането или възстановяването на данъка ще става в евро. Годишните данъчни декларации на фирмите за 2025 г. ще се подават до юни в лева, но плащането също ще става в евро. Авансовите вноски за корпоративен данък за 2026 г. вече ще се декларират и заплащат в евро, но ще има калкулация, която се съставлява от 2025 г.

Експертите съветват фирмите да проверяват в системите на НАП и НОИ дали са правилно отразени първите плащания към държавата в новата валута. По данъчно-осигурителната сметка постъпват всички данъци на юридически лица- корпоративен данък, ДДС, данък при източника, данък дивидент, всички здравни и осигурителни плащания. „Мислейки си, че например плащаме ДДС, ако има открито друго данъчно задължения на компанията, е възможно да бъде закрито то“, предупредиха експертите.

Заплати в евро, но без нови анекси

От миналото лято в България е въведен електронен трудов запис – електронен документ, в който работодателят вписва данните, свързани със заетостта на служителя или работника, както и всички настъпващи промени в тях. В този запис възнагражденията ще се преизчисляват автоматично в евро, като законът предвижда закръгляване в полза на служителя.

Всички действащи трудови договори ще продължат да са в сила без подписване на анекси, свързани с преминаването към новата валута. Банковите сметки, по които се превеждат възнагражденията на служителите, остават без промяна. Съответно не се изисква и обявяване на нови сметки в НОИ за получаване на обезщетения за временна нетрудоспособност и майчинство.

През 2026 г. командировъчните на служителите и изплащаните бонуси ще бъдат в евро. Ще се наложи и корекция на вътрешнофирмените правила, отразяващи промяната на валутата, но това не е необходимо да се случи в първите дни след приемането на еврото. Срокът за тези промени е до края на 2026 г.

А фактурите към партньори за декември 2025 г. се издават в лева и се плащат в евро.