Летището в София възстанови нормалната си работа
Летище “Васил Левски”-София вече работи нормално и полетите се изпълняват по разписание. Това съобщиха от пресцентъра на летището.
На 4 януари общо седем кацащи полета са били пренасочени от летище "Васил Левски" към други летища заради силния вятър, а три излитащи са били отменени.
Първият пренасочен полет е бил на авиокомпания "Флай Дубай" (от Дубай), който е кацнал в Белград.
Самолетите, които не са могли да кацнат в София, са били насочени към Белград, Будапеща, Варна и Пловдив.
Отменените излитащи полети от София са били за Лондон (Станстед), Цюрих и Франкфурт.
