  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +11 / +14
Пловдив: +9 / +12
Варна: +8 / +9
Сандански: +11 / +12
Русе: +2 / +3
Добрич: +6 / +8
Видин: +2 / +2
Плевен: +2 / +3
Велико Търново: +3 / +5
Смолян: +3 / +5
Кюстендил: +7 / +9
Стара Загора: +9 / +10

Летището в София възстанови нормалната си работа

  • Сподели в:
  • Viber
Летището в София възстанови нормалната си работа
A A+ A++ A

Летище “Васил Левски”-София вече работи нормално и полетите се изпълняват по разписание. Това съобщиха от пресцентъра на летището.

На 4 януари общо седем кацащи полета са били пренасочени от летище "Васил Левски" към други летища заради силния вятър, а три излитащи са били отменени.

Първият пренасочен полет е бил на авиокомпания "Флай Дубай" (от Дубай), който е кацнал в Белград.

Самолетите, които не са могли да кацнат в София, са били насочени към Белград, Будапеща, Варна и Пловдив.

Отменените излитащи полети от София са били за Лондон (Станстед), Цюрих и Франкфурт.

#София

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите