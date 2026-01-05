Македонци: Вие не го сакате лево, оти па ние да го зимаме?

Българският лев вече не се приема като платежно средство в търговските обекти на територията на Северна Македония. Ограничението важи масово за магазини, заведения, пазари (битака) и дори за таксиметровите превозвачи в западната ни съседка. Промяната създава сериозни затруднения за българските граждани, които пътуват за пазар или туризъм в пограничните райони.

Край на пазаруването с левове

Търговците в съседната държава категорично отказват да приемат българската валута, като се мотивират с процесите по въвеждане на еврото в България.

"То вие вече не искате лева, та при нас ли? Не може с левове", заяви продавачка в минимаркет в Крива паланка, цитирана от БНР.

Според местните търговци, щом клиентът е на територията на Северна Македония, той трябва да разполага с местната валута – денари.

Пазаруването с евро също крие рискове за потребителите. Въпреки че единната европейска валута се приема в някои обекти, плащането е възможно предимно с банкова карта. При опит за плащане в брой с евро, търговците често отказват, защото нямат наличности от евробанкноти или евроцентове, за да върнат ресто.

В голям търговски център в Куманово плащането с левове е забранено от началото на януари, а кешовите разплащания с евро също не се допускат.

Официалният курс, по който се изчислява обмяната, е 31.44 денара за един лев. След това обаче следва сложно преизчисляване през еврото по официалния курс на българските банки, което затруднява калкулациите на място.

Кореспондентът на БНР Кирил Фалин съобщава, че новата ситуация слага край на така наречената "куфарна търговия", продължила десетилетия. Жителите на Кюстендил и региона редовно пътуваха до Куманово и Крива паланка за по-евтини стоки или посещаваха заведения в Ранковце и Етносело.

Българка, посетила съседната страна по празниците, сподели опита си:

"Оказа се, че левовете не ми вършат работа, защото никъде не ги приемаха вече. В един голям магазин в Куманово не приеха в брой и евро. Трябваше да платя с карта", разказа потърпевшата, цитирана от националното радио.

Препоръката към всички пътуващи е да обменят денари предварително или да разчитат основно на разплащания с дебитни и кредитни карти, за да избегнат неудобства.