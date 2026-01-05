Експерт за първите дни с евро: Очаквах апокалипсис, справихме се за 5+

Днес е първият работен ден след въвеждането на еврото като официална парична единица в България. Вече четири дни хората пазаруват с левове и еврови банкноти в малки и големи магазини.

В предаването “България сутрин” финансовият консултант Деян Василев направи оценка как сме се справили в първите дни от въвеждането на единната европейска валута.

"Има отличници, такива с четворка и много малко обекти с двойка. Големите вериги са отлично подготвени. Още октомври месец банките даваха пакети за фирмите. Днес е първият работен ден - моментът тези, които не са си написали домашното от октомври до декември, да отидат до банките", каза Василев.

Финансовият консултант е категоричен, че няма място за драматизиране, ако все пак получим рестото си в лева. Той подчерта, че януари е преходен месец.

“България се справя на 5 плюс. Самите ние като купувачи трябва да сме осъзнати, да не сме нетърпеливи. Не е редно да даваш огромни банкноти за малки покупки", призова финансовият консултант.

Плавен преход към еврото

Пред Bulgaria ON AIR Василев каза, че очакванията му за първите дни на януари са били да има апокалипсис, който не се е сбъднал. "Когато дойде отливът, се вижда кой плува без бански. На първи януари платих в левове и ми върнаха евро, и се усмихваха хората, защото са готови", сподели експертът.

Въпреки че по закон плащането трябва да бъде в една валута, гостът уточни, че при необходимост клиент може да плати в левове и в евро, ако търговецът е съгласен.

Злоупотреби и двойни цени

В първите дни вече има и сигнали за некоректни търговци, които обръщат цените от лева в евро, без да бъдат изчислявани по официалния курс 1,95583: "Имаше случай - човек, който пътува към летището преди Нова година плаща 27 лв. на такси, връща след след Нова година и му взимат 27 евро".

По думите му е абсурдно да се бойкотира приемането на еврото в България.

Деян Василев не очаква страната ни да бъде залята от фалшиви евробанкноти. За стабилни финанси в държавата съветът му е да не се харчат повече пари, отколкото се вкарват в хазната.