Поскъпването в аптеките е регламентирано, то ще продължи

Поскъпването в аптеките е регламентирано, то ще продължи
"Има поскъпване, но то е регламентирано и ще продължи в началото на годината. Нашите доставчици увеличават цените непрекъснато. Самите те имат увеличени цени от чужбина". Това обясни пред БНР Николай Костов, председател на Асоциацията на собственците на аптеки у нас.

Той обаче отрече твърденията, че редица лекарства у нас са по-скъпи, отколкото в чужбина.

"Цените в България са 60% от средните европейски. Това е официална статистика. Всеки бранд има различна цена. Трябва да имаме предвид и броя на таблетките, както и милиграмите“, каза Костов.

„Превалутирането е въпрос на софтуер. Извършва се автоматично в аптеките", обясни той.

Костов смята, че се провежда лов на вещици спрямо всички търговци на дребно.

"Задават се някакви очаквания. Търговците на дребно са нормални хора, всички, не само тези в аптеките, които обслужват важен сектор в икономиката и имат важна социална дейност. Да има настройка към тях, предварителни очаквания, че са спекуланти, да има преследване, хиляди проверки, това е осъществяване на тормоз върху тези, които и без това имат трудности при изпълняване на ангажиментите", каза Костов.

Постепенно работата на аптеките влиза в ритъм, след като беше въведена единната европейска валута, обясни той.

"В началните часове на новата година имаше проблеми в някои аптеки със специфични софтуери. При тези, които аз управлявам, всичко мина много гладко", каза Костов.

Костов коментира твърденията в онлайн пространството за отказ на аптеки "Марешки" да приемат разплащания и да връщат ресто в евро.

"Тази компания не е наш член. Но много аптеки връщат в лева в момента, защото има недостиг на евро. Днес банките започват да работят. Надявам се да могат да осигурят достатъчно банкноти и монети. Не ни дадоха толкова стартови пакети, колкото искахме", каза Костов.

#аптеки

