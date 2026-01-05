  • Instagram
ЦГМ: Цените на платеното паркиране не се вдигат, пауза и за зоните
По повод новината, че с настъпването на новата година ще има нови цени за платеното паркиране и разширяване на зоната в София, от Центъра за градска мобилност излязоха с позиция до медиите, в която съобщават, че информацията не е вярна.

“По повод появили се информации в медиите, че от днес, 5 януари, се вдигат цените и се разширяват зоните за платено паркиране в София, информираме, че това не е вярно”, се казва в съобщението на ЦГМ, публикувано във Фейсбук.

“Призоваваме гражданите да се информират от официалните канали на ЦГМ, за да избегнат подвеждаща информация”, се казва още в съобщението.

Припомняме, че промените за повишаването на цените на “Синя” и “Зелена” зона, както и разширяване на зоновото паркиране, бяха приети през ноември 2025 година в СОС. След това съдът е самосезира и за момента реформата е в пауза.

Талоните за почасово платено паркиране също остават същите.

#Синя зона

Всички новини от Общество »

