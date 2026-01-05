  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +11 / +14
Пловдив: +9 / +12
Варна: +8 / +9
Сандански: +11 / +12
Русе: +2 / +3
Добрич: +6 / +8
Видин: +2 / +2
Плевен: +2 / +3
Велико Търново: +3 / +5
Смолян: +3 / +5
Кюстендил: +7 / +9
Стара Загора: +9 / +10

Софийската филхармония започва 2026 година с концерт в Париж

  • Сподели в:
  • Viber
Софийската филхармония започва 2026 година с концерт в Париж
A A+ A++ A

Софийската филхармония започва 2026 г. с гастрол в Париж само 2 дни, след като маестро Найден Тодоров и част от оркестъра се завърнаха от турне в Китай.

Концертът ще се проведе в престижната зала на Театър Шанз-Елизе, където Филхармонията дебютира през 2025 г. като партньор на Анна Нетребко и Юсиф Айвазов. Програмата включва увертюри и арии от Пучини, Масне и Бизе. Соня Йончева ще представи и арията на Албена от операта „Албена“ на Парашкев Хаджиев. Маестро Тодоров и оркестърът допълват българската линия с „Ръченица“ от „Тракийски танци“ от Петко Стайнов.

Първият концерт за 2026 г. в зала „България“ е на 15 януари. И тази година Софийската филхармония и Университетът по музика и драматични изкуства във Виена представят бъдещите звезди на класическата сцена.
Родната публика ще има удоволствието да се срещне с най-добрите абсолвенти на престижния австрийски университет, чиито възпитаници по традиция ръководят големите световни оркестри. Сред тях са имената на Херберт фон Караян, Клаудио Абадо, Зубин Мета, Кирил Перенко, Андре Ороско-Естрада и Найден Тодоров.

Програмата на вечерта:
Модест Мусоргски - „Нощ на голия връх”
Анри Томази - Концерт за алт саксофон и оркестър
Карл Райнеке - Концерт за арфа и оркестър в ми минор, оп.182
Йозеф Хайдн - Симфония №102 в си бемол мажор

Солисти:
Силвия Мацейова саксофон
Юлия Дитрих арфа

Дирижират:
Даниел Лопес-Кортес
Катерина Швец
Тамила Задигбейли

#Софийска филхармония

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Култура
Последно от Култура

Всички новини от Култура »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?
Виж резултатите