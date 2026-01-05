Търговците знаят ли, че един лев не е равен на едно евро?: Спекула с цените на паркинг в Плевен
Няколко дни след началото на новата година до "Антиспекула" беше подаден сигнал за спекула с цените на паркинг в Плевен, това съобщават от организацията.
"Пореден сигнал от граждани за неправомерно двойно увеличаване в цените заради закръгляване. Интересно в рамките на един ден как разходите на един паркинг в мол са нараснали двойно?", пишат от "Антиспекула".
На 31.12 един час престой на паркинга е струвал 1 лев, а след 1 януари вече е 1 евро.
