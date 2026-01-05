От Колумбия до Гренландия: Действията на Тръмп във Венецуела предизвикаха международно напрежение

Делси Родригес официално пое поста временен президент на Венецуела късно в неделя, часове след като президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи директно предупреждение към нея. По-рано, на борда на Air Force One, Тръмп заяви, че Родригес трябва да предостави на Съединените щати „пълен достъп“ до Венецуела или ще последват последствия, които той определи като „вероятно по-тежки от тези за Мадуро“. Той подчерта, че Вашингтон очаква неограничен достъп до венецуелските ресурси, особено до нефт, който според него ще бъде необходим за „възстановяване“ на страната. Тръмп повтори предишни свои изявления за The Atlantic, добавяйки, че Мадуро се е предал веднага, докато Родригес ще се сблъска с по-тежки последици, ако не „постъпи правилно“, без да уточни конкретните действия, които очаква.

Според президентската канцелария на Венецуела, Родригес е встъпила в длъжност в неделя вечерта. Официални снимки, публикувани онлайн, показват как тя председателства първото си заседание на Съвета на министрите непосредствено след поемането на властта. Назначението ѝ идва ден след залавянето на Николас Мадуро от американски сили по време на военна операция и неговото прехвърляне под американска юрисдикция.

Скоро след встъпването си в длъжност, Родригес публикува публично послание, призовавайки към спокойствие, диалог и сътрудничество. В изявление, публикувано в Instagram, тя се обърна директно към международната общност и САЩ, заявявайки, че Венецуела потвърждава ангажимента си към мир и мирно съжителство. Тя подчерта, че страната желае да живее без външни заплахи и предпочита уважително международно сътрудничество, като аргументира, че световният мир започва със стабилност във всяка държава. Родригес отбеляза, че Каракас се стреми към балансирани и уважителни отношения с Вашингтон и другите регионални партньори, базирани на суверенитет, равенство и ненамеса - принципи, които тя определи като централни за венецуелската дипломация.

Тя отправи и явна покана към американското правителство да работи с нейния екип по кооперативна програма за съвместно развитие в рамките на международното право. Назовавайки Тръмп по име, Родригес заяви, че народите на Венецуела, САЩ и региона заслужават мир и диалог, а не война. Тя добави, че това послание е било централно и за Мадуро, което сигнализира за приемственост и лична лоялност към задържания бивш лидер.

Междувременно Мадуро и съпругата му Силия Флорес остават под американски арест и се очаква да се явят пред федерален съд в Южния окръг на Ню Йорк в понеделник в 12:00 местно време. Това ще бъде първото им явяване в съда след операцията в събота. Те са обвинени във връзка с предполагаеми заговори за нарко-тероризъм и трафик на наркотици.

Напрежението се увеличи, след като Тръмп насочи реториката си към други страни в региона. По време на кратък разговор с журналисти той определи Колумбия като държава, „управлявана от болен човек“, и намекна, че нейното ръководство няма да продължи дълго. На въпрос дали това означава възможни действия на САЩ, Тръмп отговори: „Звучи ми добре“ - коментар, който веднага породи спекулации и притеснения, предвид дългогодишната роля на Колумбия като близък съюзник на САЩ по въпроси на сигурността, борбата с наркотиците и икономическото сътрудничество.

Президентът на Колумбия Густаво Петро реагира, призовавайки страните от Латинска Америка да се обединят пред лицето на това, което той нарече американска агресия. В дълъг пост в X Петро заяви, че САЩ са първата страна, бомбардирала столицата на южноамериканска държава, наричайки това историческа рана, която няма да заздравее лесно. Той предупреди срещу отмъщение, посочвайки, че вендетите разрушават обществата, вместо да изграждат истински революции, но настоя за регионално единство, за да се предотврати третиране на Латинска Америка като подчинена. Петро призова за по-близко регионално сътрудничество, критикува съществуващите механизми като CELAC и призова президентите да се обединят в отговор на това, което определи като решаващ момент за континента.

Тръмп също коментира Куба, заявявайки, че операция във венецуелски стил там би била ненужна, защото страната вече е на ръба на икономически колапс. Той твърди, че Хавана е разчитала силно на венецуелски нефт и сега няма приходи, за да се издържа.

В същото време Тръмп отново предизвика противоречия в Европа, като повтори твърдението си, че САЩ се нуждаят от Гренландия поради националната сигурност. На борда на Air Force One той заяви, че островът е стратегически жизненоважен заради нарастващото присъствие на руски и китайски съдове в Арктика, като твърди, че Дания сама не може да гарантира сигурността му. Тръмп добави, че Европа подкрепя идеята, заявявайки, че Европейският съюз „има нужда от нас да я притежаваме“.

Датският премиер Мете Фредериксен реагира остро, призовавайки Тръмп да спре с заплахите. Тя заяви, че е безсмислено да се твърди, че САЩ имат право да завладеят Гренландия, и подчерта, че нито Гренландия, нито Дания са за продан. Датският посланик във Вашингтон, Йеспер Мьолер Сьоренсен, също отхвърли твърденията, настоявайки за пълно уважение към териториалната цялост на Дания и подчертавайки, че Дания и САЩ остават близки съюзници, работещи за сигурността на Арктика. Той отбеляза, че Дания значително е укрепила арктическата си отбранителна позиция през 2025 г.

Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен определи като неуважителна публикация в социалните мрежи от Кейти Милър, съпруга на заместник-началника на кабинета на Тръмп, която сподели изображение на Гренландия, боядисана в цветовете на американското знаме, с надпис „СКОРО“. Нилсен подчерта, че бъдещето на Гренландия не се определя от социалните мрежи и че територията е демократично общество, чиято позиция се основава на международното право.

Повторното настояване на Тръмп относно Гренландия още повече усложни отношенията, особено след като той назначи губернатора на Луизиана Джеф Ландри за специален пратеник към Гренландия през декември. С усилията на Вашингтон да наложи стратегически претенции и острата реакция на Дания, въпросът се превърна в нов източник на напрежение между дългогодишни партньори в НАТО, разгръщайки се паралелно с ескалиращите кризи в Латинска Америка.