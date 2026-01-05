Милен Керемедчиев: Не са изключени нови удари във Венецуела

„Във Венецуела в момента е изцяло марионетно правителство, което би трябвало да се съобразява със стратегиите на САЩ и би трябвало да изпълнява това, което се поставя като задачи. Ако не ги изпълнява, беше казано много ясно, че съдбата на Венецуела би била по-тежка дори от тази на Мадуро“, каза в „Тази сутрин“ Милен Керемедчиев, бивш зам.-външен министър.

Затова според него не са изключени нови удари във Венецуела – въздушно нападение или десанти, които да отстранят от власт и вицепрезидента Делси Родригес.



Американски сили атакуваха Каракас в ранните часове на 3 януари, като бомбардираха военни цели и изведоха тайно Мадуро и съпругата му, за да бъдат изправени пред федерални обвинения за наркотрафик в Ню Йорк

„САЩ не желаят да има рязка промяна на властта, тъй като там има сериозни наркокартели, много силна организирана престъпност. Всичко това в момента все още е под контрола на много силната ръка на дългогодишния министър на отбраната и на вътрешния министър, които все още държат нещата под контрол“, посочи Керемедчиев.

„САЩ не биха искали рязка промяна на управлението на Венецуела и тя да изпадне в хаос, който да е тип гражданска война, която те да не могат да контролират. Затова предпочитат правителството да е по-скоро марионетно и да изпълнява указанията им“, допълни бившият зам.-външен министър.



Той посочи още, че от много време САЩ имат сериозно присъствие на ЦРУ във Венецуела.

„Награда за залавянето на Мадуро беше 50 милиона долара. Преди няколко месеца имаше и опит на ЦРУ да бъде подкупен пилотът на правителствения му самолет и той да го отклони до дестинация, където той би могъл да бъде арестуван“, припомни Милен Керемедчиев.



"Затова е много вероятно ЦРУ отново да са следили много дълго време движенията на Николас Мадуро, ежедневието му, за да може тази операция да бъде толкова брилянтна", заяви той.

Според него това, което се случва в Украйна, се случва и във Венецуела.

„Целите са идентични, но начинът, по който се постигат, е много различен. САЩ показват, че в тяхната зона на влияние не трябва да бъде отслабвано“, коментира още бившият зам.-външен министър.



По думите му Русия е инвестирал около 17 милиарда долара в икономиката на Венецуела, а Китай още повече - близо 100 милиарда.

„Доналд Тръмп изпълнява едно от предизборните си обещания с отстраняването на Мадуро. Следващата цел е Гренландия, а после и Куба. Една от основните цели пред САЩ е петролните залежи на Венецуела. Марко Рубио отправи пряка заплаха към Колумбия, а Тръмп потвърди тази позиция“, посочи Керемедчиев.